¿Qué equipos colombianos estarán en la Libertadores Femenina 2025?

El campeón Corinthians jugará con el boliviano Always Ready, un representante de Colombia y otro de Ecuador aún por definir en el Grupo A de la Copa Libertadores del fútbol femenino, que se disputará en Argentina del 2 al 18 de octubre, según se definió en un sorteo celebrado este jueves en la ciudad paraguaya de Luque.



La 17ª edición de la Copa Libertadores Femenina la disputarán 16 clubes representantes de las diez asociaciones miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), indicó esa institución deportiva en un comunicado.



Corinthians encabeza el grupo A tras conquistar su quinto título en 2024 con su victoria por 2-0 ante Independiente Santa Fe en Paraguay.

Vea también: Conmebol tomó decisión Copa Libertadores: fechas y grupos definidos



Como anfitrión del torneo, el argentino Boca Juniors lidera la llave B, en la que se enfrentará con el peruano Alianza Lima, el venezolano Adiffem (Academia Integral de Fútbol Femenino) y el brasileño Ferroviária.



Por su parte, el grupo C lo conformaron el brasileño Sao Paulo, el argentino San Lorenzo de Almagro, el Olimpia paraguayo y el Colo Colo de Chile, que ganó el trofeo en 2012 y ha sido tres veces subcampeón.