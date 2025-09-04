Actualizado:
¿Qué equipos colombianos estarán en la Libertadores Femenina 2025?
Se sorteó este jueves una nueva edición de la Copa Libertadores Femenina.
El campeón Corinthians jugará con el boliviano Always Ready, un representante de Colombia y otro de Ecuador aún por definir en el Grupo A de la Copa Libertadores del fútbol femenino, que se disputará en Argentina del 2 al 18 de octubre, según se definió en un sorteo celebrado este jueves en la ciudad paraguaya de Luque.
La 17ª edición de la Copa Libertadores Femenina la disputarán 16 clubes representantes de las diez asociaciones miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), indicó esa institución deportiva en un comunicado.
Corinthians encabeza el grupo A tras conquistar su quinto título en 2024 con su victoria por 2-0 ante Independiente Santa Fe en Paraguay.
Como anfitrión del torneo, el argentino Boca Juniors lidera la llave B, en la que se enfrentará con el peruano Alianza Lima, el venezolano Adiffem (Academia Integral de Fútbol Femenino) y el brasileño Ferroviária.
Por su parte, el grupo C lo conformaron el brasileño Sao Paulo, el argentino San Lorenzo de Almagro, el Olimpia paraguayo y el Colo Colo de Chile, que ganó el trofeo en 2012 y ha sido tres veces subcampeón.
En tanto que en el grupo D quedaron la Universidad de Chile, el Nacional de Uruguay, Libertad de Paraguay y otro representante de Colombia que se conocerá próximamente.
¿Qué equipos colombianos estarán en la Copa Libertadores Femenina?
Se está a la espera de que se confirme esa información, pues los representantes por Colombia saldrán de los dos equipos finalistas de la Liga Betplay Femenina que está por terminar.
Están en semifinales en este momento y esos cuatro equipos que buscan la final son Nacional, Orsomarso, Santa Fe y Cali.
Así quedaron establecidos los grupos:
- Grupo A:
Corinthians (BRA)
Representante de Ecuador
Always Ready (BOL)
Representante de Colombia 2
- Grupo B:
Boca Junior (ARG)
Alianza Lima (PER)
Adiffem (VEN)
Ferroviária (BRA)
- Grupo C
Sao Paulo (BRA)
San Lorenzo (ARG)
Colo Colo (CHI)
Olimpia (PAR)
- Grupo D
Representante de Colombia 1
Libertad (PAR)
Nacional (URU)
Universidad de Chile (CHI).
