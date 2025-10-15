¿Quién es Mary Valencia? La colombo chilena que eliminaría al Cali

Nacida en López de Micay, Cauca, Colombia, Mary Valencia Valencia tiene el fútbol como su gran pasión y su objetivo es poder ganar todo tipo de títulos. Aunque su nacimiento se dio en suelo colombiano hace 22 años, la delantera ha hecho toda su trayectoria deportiva en Chile.

Vivió sus primeros años de vida en Antioquia y a sus 11 años en 2014 viajó con su madre a Chile, justamente en Viña del Mar. Nunca dejó de soñar en el fútbol y su historia comenzó con Santiago Wanderers. También estuvo en Santiago Morning, destacándose como una gran goleadora, que, seguramente, iba a dar mucho de qué hablar.

Colombia ni siquiera alcanzó a hacer algún intento en convencerla para jugar en la selección y optó por jugar con la ‘Rojita’ primero y ahora es una principal alternativa en la absoluta. A principio del 2025, firmó su contrato con Colo Colo en donde no ha dejado de deslumbrar con goles.

De hecho, en la Copa Libertadores sueña en grande porque nunca había estado en semifinales, y mucho menos con su cuota goleadora que ha llevado a Colo Colo a esta instancia.

LA GOLEADORA DE LA COPA LIBERTADORES FEMENINA DE COLO COLO

Durante esta Copa Libertadores, las chilenas han marcado cinco goles para instalarse en la semifinal. Curiosamente, los cinco tantos han sido de la delantera Mary Valencia que está justo detrás de Gabi Zanotti como las goleadoras del certamen internacional.

Si Mary Valencia marca un gol en la jornada de semifinales ante el Cali, se pondrá junto con la brasileña liderando en la parte alta con seis goles a la espera de que Corinthians juegue horas más tarde. La colombo chilena podría dar un golpe a las vallecaucanas por su gran nivel que tiene en esta competencia.

Y es que, Valencia es la carta goleadora y principal para poner en riesgo la clasificación del Deportivo Cali. La nacida en López de Micay será la ‘enemiga’ del cuadro azucarero con la necesidad de sellar el paso a la final. Sus números hablan por sí solos y la destacan como una terrible goleadora.

EL SUEÑO DE GANAR LA COPA LIBERTADORES PARA MARY VALENCIA

Colo Colo ganó por primera vez la Copa Libertadores en 2012. Mary Valencia sueña con volver a darle un torneo internacional a la institución colocolina. En conversación con el medio Fémina Football, la delantera colombo austral afirmó que “lo próximo es la Copa Libertadores. No pienso más que solo en la Copa Libertadores”.

El objetivo más grande es conseguir este título que puede ponerla en los libros de historia de Colo Colo como goleadora y como referente del trofeo más importante para los clubes sudamericanos.

Para Mary Valencia, ser goleadora no es lo único especial, pues la delantera sentenció que, “creo que es una emoción inexplicable, en mi carrera como deportista, es primera vez en todo lo que llevo compitiendo en Copa Libertadores, es primera vez que paso a una semi”. Paso a paso, también fue la primera ocasión en la que jugó unos cuartos de final, pues, con Santiago Morning nunca pudo.

Aparte de sus goles, el Colo Colo ha demostrado ser un equipo muy compacto, dado que en ninguno de los cuatro partidos disputados hasta la fecha ha recibido goles. Tanto la delantera Mary Valencia como sus compañeras en defensa han hecho una destacada participación con el club.

LA OTRA COLOMBIANA QUE PONDRÍA EN JAQUE AL CALI

Gran parte del buen nivel defensivo del cuadro chileno es nada más ni nada menos que gracias a Ángela Corina Clavijo, zaguera central nacida en Villavicencio hace 32 años. Su veteranía la destacan como una de las jugadoras más importantes de la institución, especialmente por su seguridad defensiva que no ha permitido goles en contra durante esta Libertadores.