Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 16:23
¿Quién será el rival de Cali en la final de Libertadores?
El Cali femenino se metió en la final de la Copa Libertadores 2025.
El Deportivo Cali femenino se acaba de meter en la final de la Copa Libertadores 2025, el equipo azucarero consigue una histórica clasificación tras vencer a Colo Colo por los tiros desde el punto penal.
En un partido en el que realmente se vio bien al equipo colombiano, no pudieron imponerse en los 90 minutos pero si en los penales consiguiendo el primer cupo en la final de la copa internacional.
Una histórica clasificación
Deportivo Cali femenino ha brillado en la Libertadores Femenina 2025 y lo está haciendo con autoridad. Lideró el Grupo D sin conocer la derrota, sumando empates y victorias importantes, como ante Universidad de Chile, que les valió cerrar la fase de grupos como primero con contundencia. Asimismo, su paso a las semifinales tras vencer a Sao Paulo 2-0 confirmó que no solo está para participar, sino para pelear por el título. Finalmente vencieron a Colo Colo por penales y se metieron por primera vez en una final de Copa Libertadores.
Ahora el rival será el ganador entre Corinthians y Ferroviaria.
Ahora a esperar rival
Corinthians llega a las semifinales de la CONMEBOL Libertadores Femenina con paso firme. En los cuartos de final derrotó a Boca Juniors por 4-0, mostrando contundencia ofensiva de entrada a fin. Su dominio en el torneo se evidencia además en sus estadísticas de posesión y solidez defensiva: ha mantenido la valla invicta en varios partidos consecutivos, lo que lo posiciona como uno de los favoritos para llegar a la final.
Su rival en semifinales será Ferroviária, otro equipo brasileño que también mostró buen nivel y que quiere tumbar al favorito. Ferroviária viene con confianza tras superar a Independiente del Valle 3-0 en los cuartos, lo que le da aire para enfrentar a un Corinthians con más brillo mediático, pero no invencible. Será un duelo de Brasil vs Brasil con mucho en juego, donde la constancia, los errores mínimos y quién aproveche mejor las oportunidades serán clave.
Fuente
Antena 2