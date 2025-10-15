¿Quién será el rival de Cali en la final de Libertadores?

Ahora a esperar rival

Corinthians llega a las semifinales de la CONMEBOL Libertadores Femenina con paso firme. En los cuartos de final derrotó a Boca Juniors por 4-0, mostrando contundencia ofensiva de entrada a fin. Su dominio en el torneo se evidencia además en sus estadísticas de posesión y solidez defensiva: ha mantenido la valla invicta en varios partidos consecutivos, lo que lo posiciona como uno de los favoritos para llegar a la final.

Su rival en semifinales será Ferroviária, otro equipo brasileño que también mostró buen nivel y que quiere tumbar al favorito. Ferroviária viene con confianza tras superar a Independiente del Valle 3-0 en los cuartos, lo que le da aire para enfrentar a un Corinthians con más brillo mediático, pero no invencible. Será un duelo de Brasil vs Brasil con mucho en juego, donde la constancia, los errores mínimos y quién aproveche mejor las oportunidades serán clave.