Quinteros asume la responsabilidad por eliminación de Colo Colo

El Jorge Wilstermann boliviano superó por 0-1 al Colo Colo chileno en Santiago y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2020 en la primera posición del Grupo C. En el equipo Aviador anotó Moisés Villarroel al minuto 88, tras un remate desde fuera del área que pegó en un defensa.

Luego del compromiso, Gustavo Quinteros, técnico del ‘Cacique’, dijo que “era obligación nuestra ganar el partido estando de local y no lo pudimos conseguir. La responsabilidad de la derrota es mía, la asumo y tenemos que revertir la situación adversa de perder dos partidos seguidos y debemos levantar este momento adverso”, dijo Quinteros.

Cabe recordar que con ese resultado, Wilstermann avanzó a la siguiente fase del torneo continental con 10 puntos, instancia en la que no participa desde 2017, y lo hizo como primero del grupo C merced a la derrota que sufrió el Paranense por 3-2 en Montevideo frente al Peñarol.

“Intentamos 60 minutos de jugar el fútbol que queríamos y no tuvimos luces como para vulnerar una defensa muy bien organizada. Tuvimos mucho la pelota, pero no tuvimos claridad para hacer daño. Nos faltó más juego asociado, precisión y tuvimos mucho la pelota, pero no le hicimos daño al rival”, añadió el entrenador.

Así las cosas, Colo-Colo se despidió de todos los campeonatos internacionales, ya que termina colista y sin chances de seguir en la Sudamericana, culminando una campaña opaca que lo mantiene en zona de descenso en el campeonato chileno.

Si bien el Cacique manejó la posesión del balón con una buena efectividad de pases en el primer tiempo, el partido estuvo trabado en la zona medular del campo desde los primeros minutos de juego.