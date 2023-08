Juan Fernando Quintero llegó como refuerzo flamante a Racing para la disputa de la Copa Libertadores. El volante colombiano concluyó su etapa con Junior de Barranquilla y se unió a la academia pesé a que se hablaba de un posible regreso a River Plate.

El volante paisa llegó al conjunto de Avellaneda, en medio de la polémica por su estado de salud. Una pequeña complicación cardíaca hizo eco de una posible caída del fichaje, pero la directiva albiceleste lo terminó solucionando para poder cerrar la llegada del '10'.

Después de unirse a su nuevo equipo, las dudas en el conjunto del Cilindro solo apuntan a cuando verán debutar al colombiano con la camiseta celeste y blanca. Los hinchas pedían que 'JuanFer' estuviera en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2023 ante Atlético Nacional.

Lea también: [Video] La patada 'criminal' en el Fluminense vs Argentinos de Copa Libertadores ¿Y el VAR?

Racing: ¿Debutará Juan Fernando Quintero ante Nacional en Copa Libertadores?

Para la serie de octavos de final, tras el 4-2 en la ida, el onceno argentino tendrá que hacer un gran esfuerzo en el partido de vuelta. Sin embargo, la noticia pasa por la ausencia de su nuevo refuerzo.

Quintero no fue inscrito para la instancia de los 16 mejores equipos del continente y por tal motivo no jugará con el cuadro de Avellanada. Además, el cafetero no ha sido presentado de manera oficial, pero ya se encuentra entrenando con el club a la espera de cumplir los requerimientos físicos.

Desde Racing no se ha dado claridad sobre en que estado se encuentra su vinculación. Mientras un sector la da como cerrada, otros mencionan que todo se definirá en unos días después de una nueva revisión médica.

Le puede interesar: Santa Fe suma experiencia para la Libertadores: refuerzo de lujo para las 'leonas'

Se espera que en los próximos días se aclaren los detalles correspondientes al tema Quintero. La academia busca que el colombiano sea uno de los hombres claves en su proyecto, pero primer deberá definir su futuro deportivo ante el onceno verdolaga.