Racing vs Vélez EN VIVO hora y canal para ver Copa Libertadores
Racing recibe a Vélez en lo que será el partido de vuelta de los cuartos de final de la copa Libertadores.
El partido de ida se definió con un polémico 1-0 a favor del equipo que dirige Gustavo Costas, con gol del máximo referente de Racing hoy en día, Adrián 'Maravilla' Martinez se impusieron de visitantes, ahora Vélez debe salir a buscar remontar el partido de visitante en lo que promete ser un duelo apasionante.
Vélez busca la remontada en Avellaneda
El Fortín viaja al Cilindro con la difícil tarea de revertir el 1-0 en contra de la ida. El equipo mostró solidez en algunos pasajes del primer partido, pero la expulsión de Magallán lo dejó condicionado y sin poder desplegar su juego ofensivo. Ahora deberá arriesgar más, presionar alto y encontrar eficacia en ataque si quiere soñar con dar vuelta a la serie. El desafío será mantener el equilibrio entre la necesidad de marcar y la obligación de no conceder espacios que Racing pueda aprovechar.
Racing confía en cerrar la serie en casa
La Academia llega con la confianza de haber ganado en Liniers y con el respaldo de su gente en Avellaneda. El gol de 'Maravilla' Martínez en la ida le dio una ventaja mínima pero valiosa, que ahora intentará defender y ampliar en su estadio. Con un mediocampo sólido y la capacidad de aprovechar los espacios que Vélez deje al adelantar sus líneas, Racing buscará imponer su ritmo y confirmar el pase a la siguiente ronda en un Cilindro que promete ser una caldera.
A que hora y por donde ver el partido
El partido de vuelta de copa Libertadores que se jugará en el cilindro de Avellaneda arrancará a partir de las 5:00p.m. en Colombia, Perú y Ecuador y desde las 7:00p.m. en Argentina, Chile y Uruguay y se podrá disfrutar por ESPN, Disney+ Premium y Disney+ Estándar.