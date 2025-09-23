Racing vs Vélez EN VIVO hora y canal para ver Copa Libertadores

Vélez busca la remontada en Avellaneda

El Fortín viaja al Cilindro con la difícil tarea de revertir el 1-0 en contra de la ida. El equipo mostró solidez en algunos pasajes del primer partido, pero la expulsión de Magallán lo dejó condicionado y sin poder desplegar su juego ofensivo. Ahora deberá arriesgar más, presionar alto y encontrar eficacia en ataque si quiere soñar con dar vuelta a la serie. El desafío será mantener el equilibrio entre la necesidad de marcar y la obligación de no conceder espacios que Racing pueda aprovechar.

Racing confía en cerrar la serie en casa

La Academia llega con la confianza de haber ganado en Liniers y con el respaldo de su gente en Avellaneda. El gol de 'Maravilla' Martínez en la ida le dio una ventaja mínima pero valiosa, que ahora intentará defender y ampliar en su estadio. Con un mediocampo sólido y la capacidad de aprovechar los espacios que Vélez deje al adelantar sus líneas, Racing buscará imponer su ritmo y confirmar el pase a la siguiente ronda en un Cilindro que promete ser una caldera.