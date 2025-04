Revelan 'ventaja' de Nacional en Libertadores: "ha costado"

Atlético Nacional tuvo un arranque más que positivo en la Copa Libertadores, pues el equipo dirigido por Javier Gandolfi goleó a Nacional de Uurugay en el Atanasio y ahora se preparan para el enfrentamiento de la segunda fecha ante Internacional de Porto Alegre.

De momento, Inter viene haciendo un buen papel en el torneo local, de hecho, el club goleó a Cruzeiro en la jornada del fin de semana y Rafael Santos Borré fue uno de los protagonistas al volver al gol.

Tras el compromiso, el mismo delantero colombiano habló sobre su ritmo de juego tras la lesión que lo alejo de las canchas por un tiempo y reconoció lo difícil que es volver a un buen nivel de competencia.

"Uno como atacante siempre necesita del gol, es importante volver a marcar, es algo muy lindo. Después de la lesión me ha costado un poco tomar el ritmo, adaptarme un poco al equipo, pero de a poco me voy a sintiendo bien, me voy sintiendo cómodo y espero estar lo mejoro posible para ayudar al equipo", reveló tras la goleada ante Cruzeiro.

Del mismo modo, el delantero habló sobre los retos que le esperan en la temporada al club, pues no solo deberán jugar el torneo local ya que uno de los objetivos del equipo es ser protagonista de la Copa Libertadores.

"Eso es bueno, lo he dicho y lo dije en su momento cuando las cosas no estaban bien, vamos a necesitar de todos, que todos estemos metidos, que todos estén concentrados. Eso es lo que queremos. Que el técnico Roger tenga alternativas, que tenga variantes y que sepa que este es un elenco que puede pelear porque tiene jugadores de jerarquía que puede pelear por todo", concluyó.

¿Cuándo juega Nacional con Inter?

El compromiso de la segunda fecha de la Copa Libertadores en el que Nacional visita a Inter de Porto Alegre se disputará el próximo jueves 10 de abril desde las 5:00 de la tarde de Colombia.