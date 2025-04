Richard Ríos se disculpó y su técnico lo defendió, tras polémica con hinchas de Palmeiras

Abel Ferreira defendió a Richard Ríos

Por otro lado, Abel Ferreira, director técnico de Palmeiras, defendió en rueda de prensa a Richard Ríos.

"Ríos, quién soy yo para decirle algo. Hay una cosa que digo y es que el fútbol no es iglesia. El espectáculo es emotivo y los jugadores y entrenadores a veces tienen reacciones que no tienen en cuenta. Ríos tiene un gran corazón, es un chico que trabaja duro. Él ya se disculpó de inmediato. Nadie es perfecto", afirmó.

"Cuando cometemos un error, no hay gesto más noble que pedir perdón para poder volver más fuertes la próxima vez. No había visto la jugada y no entendía por qué abucheaban a nuestros jugadores. Me contaron lo sucedido y que bueno que se disculpó. Realmente necesitamos que nuestros fans nos animen. Fue en el campo donde cometió un error, en el campo donde pidió perdón. Nuestro fan, con lo grande que es, supo aceptar las disculpas", agregó.