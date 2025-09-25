Rival de Santa Fe en Libertadores se armó con futbolista de Selección Colombia

Una semana separa a Independiente Santa Fe y al Deportivo Cali de dar inicio en la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina en busca de la gloria eterna, esa que ha sido esquiva desde el 2018 cuando Atlético Huila se coronó como la única campeona de Colombia en esta competencia internacional.

Vea también: Colombia define su calendario: cuatro partidos confirmados rumbo al Mundial 2026

Deportivo Cali afrontará la Copa Libertadores como campeona de la Liga BetPlay Femenina, mientras que Santa Fe lo hará como subcampeona en busca de sellar el paso para los cuartos de final dando golpes a sus respectivos grupos. En el caso de las cardenales, haber perdido la final las dejó emparejadas contra Corinthians, las actuales campeonas del torneo internacional.

Santa Fe tendrá que verse las caras contra Always Ready, Independiente del Valle Dragonas y cerrará ante Corinthians la última fecha de la fase de grupos. La necesidad es clara y es disputar las fases finales y por eso, Omar Ramírez confirmó los fichajes de Mariana Muñoz, Juana Ortegón, Liz Katerine Osorio, Leury Basanta, María Nela Carvajal, Sara Martínez e Ysaura Viso.

Así como se armaron, sus rivales también acudieron al mercado de fichajes en busca de afrontar la Copa Libertadores. Independiente del Valle Dragonas confirmó una contratación de una jugadora que tuvo paso por las diferentes selecciones de Colombia.

INGRID VIDAL ES NUEVA JUGADORA DE INDEPENDIENTE DEL VALLE

Para la Copa Libertadores Femenina, el equipo ecuatoriano que se coronó campeona hace unos días confirmó el fichaje de Ingrid Vidal. La delantera colombiana cerró su etapa en La Equidad y reforzará a las Dragonas para intentar acceder a los cuartos de final.

Le puede interesar: Millonarios tendría nuevo problema: habría dos bajas por un mes

Hace un año, Independiente del Valle logró dejar de lado a Deportivo Cali y selló la clasificación para la semifinal. Con Ingrid Vidal, la deuda pendiente es poder instalarse en la final del torneo continental más importante a nivel de clubes de Sudamérica.

Ingrid Vidal fue presentada como jugadora de Independiente del Valle con un corto mensaje de bienvenida, “¡Bienvenida a un club diferente!”. De esa forma confirmaron la llegada de la delantera goleadora de la Selección Colombia que tuvo presencia en el Mundial de 2015 y subcampeona en los Juegos Panamericanos de ese mismo año.

Lea también: Rodallega tomó decisión tras la salida de Jorge Bava de Santa Fe

Con este fichaje, Independiente del Valle espera dar un golpe a Independiente Santa Fe. Ingrid Vidal conoce a la perfección al cuadro cardenal, dado que las ha enfrentado regularmente, y, además se vieron las caras en una final en 2023 que salió a favor de las ‘Leonas’.