Rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver partidos

Se viene la Copa Libertadores Femenina con la presencia del Deportivo Cali que alzó su tercer título en la Liga BetPlay al superar en los penales a Independiente Santa Fe que afrontará este torneo como la subcampeona. Caleñas y bogotanas tienen la deuda pendiente de sacar el proyecto adelante y quedarse con el trofeo en Argentina.

Hace siete años, Atlético Huila logró vencer la historia que no pudo lograr el reconocido equipo Formas Íntimas y las huilenses superaron a Santos de Brasil en la final para quedarse con la gloria eterna. En ese sentido, la necesidad que tienen Santa Fe y Cali es poder apuntarle a la final y al trofeo.

Justamente, Santa Fe es la escuadra que más cerca ha estado con dos finales disputadas contra Corinthians mientras que el Deportivo Cali no ha podido instalarse en una final.

Para vencer la historia negativa, Santa Fe se armó con Juana Ortegón, Ana Milé González, Liz Katerine Osorio, Ysaura Viso, María Nela Carvajal, Leury Basanta y Mariana Muñoz. Cali se armó con Sindy Sánchez y con María Marquínez para afrontar esta Copa Libertadores.

RIVALES DE INDEPENDIENTE SANTA FE, HORA Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS

Llegó la hora definitiva para que arranquen las emociones de la Libertadores en Banfield y Morón, las dos sedes de Buenos Aires en donde Santa Fe tendrá que sellar la clasificación para los cuartos de final. La historia de las cardenales empezará el jueves 2 de octubre contra Always Ready de Bolivia, en un duelo histórico, dado que es la primera vez que se ven las caras.

Luego, Santa Fe deberá hacer lo mismo que el año pasado en la edición que superó por la mínima diferencia a Independiente del Valle Dragonas y cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Corinthians en una llave ya repetida en las anteriores definiciones de título. Así las cosas, el siguiente es el calendario oficial de las bogotanas en la Copa Libertadores:

Jueves 2 de octubre

Always Ready vs Santa Fe | 6:00 P.M. (hora de Colombia)

Estadio Florencio Sola

TV: Win Sports y Pluto TV (plataforma que transmitirá toda la Copa Libertadores gratis)

Domingo 5 de octubre

Independiente del Valle Dragonas vs Santa Fe | 6:00 P.M. (hora de Colombia)

Estadio Nuevo Francisco Urbano

TV: Win Sports y Pluto TV (plataforma que transmitirá toda la Copa Libertadores gratis)

Miércoles 8 de octubre

Santa Fe vs Corinthians 6:00 P.M. (hora de Colombia)

Estadio Florencio Sola

TV: Win Sports y Pluto TV (plataforma que transmitirá toda la Copa Libertadores gratis)

RIVALES DE DEPORTIVO CALI, HORA Y DÓNDE VER LOS PARTIDOS

Por su parte, Deportivo Cali será la última en debutar en la Copa Libertadores Femenina como cabeza de grupo en el D. Con la misma base con la que quedó campeona en la Liga BetPlay, más allá de los dos fichajes de Sindy Sánchez y María Marquínez, tendrá que enfrentar a Libertad, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.

Bajo ese panorama, de esta forma se jugarán los partidos del Deportivo Cali en la fase de grupos de la Copa Libertadores:

Viernes 3 de octubre

Deportivo Cali vs Libertad | 2:00 P.M. (hora de Colombia)

Estadio Nuevo Francisco Urbano

TV: Win Sports y Pluto TV (plataforma que transmitirá toda la Copa Libertadores gratis)

Lunes 6 de octubre

Deportivo Cali vs Nacional de Uruguay | 2:00 P.M. (hora de Colombia)

Estadio Florencio Sola

TV: Win Sports y Pluto TV (plataforma que transmitirá toda la Copa Libertadores gratis)

Jueves 9 de octubre

Universidad de Chile vs Deportivo Cali 2:00 P.M. (hora de Colombia)

Estadio Florencio Sola

TV: Win Sports y Pluto TV (plataforma que transmitirá toda la Copa Libertadores gratis)