River jugaría con suplentes contra Liga de Quito y Carrascal sería inicialista

Pese a que dejó puntos importantes en el partido contra Defensa y Justicia, River Plate llega con una ventaja, de una unidad, sobre Boca Juniors a la última fecha de la Superliga Argentina, en la que enfrentará a Atlético Tucumán en condición de visitante y espera festejar uno de los pocos títulos que no ha conseguido Marcelo Gallardo en su etapa como entrenador del equipo 'millonario'.

En ese sentido, el entrenador argentino no se confía pese al mal momento que vive el equipo tucumano, que quedó eliminado y no pudo llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y que cayó en su último partido contra el Gimnasia de Maradona, por lo que llegará al encuentro contra los de Núñez buscando salir de esa mala racha, así que Gallardo toma precauciones y pondría un equipo alterno en su debut en Copa Libertadores contra Liga de Quito, guardando a la mayoría de habituales titulares y dándole minutos a jugadores como Jorge Carrascal, quien no ha disputado partidos desde que volvió de Torneo Preolímpico.

El volante colombiano, uno de los más destacados de la Selección dirigida por Arturo Reyes en el torneo suramericano, no ha tenido minutos desde que se reintegró a las prácticas, por lo que esta se presenta como una buena oportunidad para volver a destacarse, sabiendo que en la Copa Libertadores tampoco se pueden dar muchas ventajas y que la idea de River es disputar su tercera final consecutiva.

Aunque la gran mayoría del plantel de River está listo para viajar a Ecuador, se sabe que la altura genera bastantes problemas y desgaste en los jugadores argentinos, por ese motivo, el equipo elegido por el técnico, según 'TyC Sports', sería: Enrique Bologna; Paulo Díaz, Bruno Zuculini, Pinola, Fabrizio Angileri; Julián Álvarez, Jorge Carrascal, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira; Lucas Pratto y Scocco.