River quiere su primera alegría en una serie frente a Palmeiras

Nunca lograron pasar contra los brasileños

River llega a este partido con la ilusión de volver a meterse en unas semifinales de copa Libertadores, con poco futbol, pero con sus figuras recuperadas el equipo de Marcelo Gallardo buscará superar por primera vez una fase en la que se enfrenten a Palmeiras.

El equipo millonario ha enfrentado en ocho ocasiones distintas a Palmeiras en partido oficial, la primera vez fue en 1999 cuando se enfrentaron en semifinales de copa Libertadores, en aquella ocasión el equipo argentino ganó la ida 1-0 pero quedó eliminado en la vuelta después de un 3-0 que le propinó el equipo brasileño. Las siguientes 4 fueron en fase de grupo de la Copa Mercosur donde casualmente en ambas ediciones River quedó afuera, en la de 1999 empataron 3-3 en Argentina y se repitió el 3-0 en territorio brasileño a favor de Palmeiras. Los otros dos partidos en Mercosur terminaron en empate, con un 2-2 y un 3-3.

El enfrentamiento más reciente fue en la semifinal de la copa Libertadores 2021 en donde tras un 3-0 en contra en Argentina, Rivera buscó la heroica en Brasil, pero quedándose corto con un 2-0 a favor.