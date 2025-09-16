Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 20:46
River quiere su primera alegría en una serie frente a Palmeiras
River recibe a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de copa Libertadores.
River Plate clasificó a los cuartos de final de la copa Libertadores después de un sufrido triunfo en la tanda de penales sobre Libertad después de un 1-1 global, ahora se enfrenta a un rival que lo ha complicado mucho cada vez que se han enfrentado, de hecho, de los 8 partidos oficiales que han disputado en la historia el equipo argentino solo ha sido capaz de ganar en dos.
River se enfrenta a Palmeiras en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos del continente, el equipo brasileño viene de un contundente 4-0 global sobre Universitario, el ganador de esta llave enfrentará en semifinales al ganador entre Liga de Quito y Sao Paulo.
Nunca lograron pasar contra los brasileños
River llega a este partido con la ilusión de volver a meterse en unas semifinales de copa Libertadores, con poco futbol, pero con sus figuras recuperadas el equipo de Marcelo Gallardo buscará superar por primera vez una fase en la que se enfrenten a Palmeiras.
El equipo millonario ha enfrentado en ocho ocasiones distintas a Palmeiras en partido oficial, la primera vez fue en 1999 cuando se enfrentaron en semifinales de copa Libertadores, en aquella ocasión el equipo argentino ganó la ida 1-0 pero quedó eliminado en la vuelta después de un 3-0 que le propinó el equipo brasileño. Las siguientes 4 fueron en fase de grupo de la Copa Mercosur donde casualmente en ambas ediciones River quedó afuera, en la de 1999 empataron 3-3 en Argentina y se repitió el 3-0 en territorio brasileño a favor de Palmeiras. Los otros dos partidos en Mercosur terminaron en empate, con un 2-2 y un 3-3.
El enfrentamiento más reciente fue en la semifinal de la copa Libertadores 2021 en donde tras un 3-0 en contra en Argentina, Rivera buscó la heroica en Brasil, pero quedándose corto con un 2-0 a favor.
River en busca de su primera eliminatoria positiva
Con tres colombianos en su plantilla, Castaño, Borja y Quintero, River buscará superar por primera vez a Palmeiras en un global y clasificarse a semifinales de Libertadores.
El partido se disputará el 17 de septiembre a partir de las 7:30p.m. hora colombiana, el equipo argentino empezará de local y cerrarán la serie en el Allianz Parque en Brasil el 24 de septiembre a la misma hora.
Fuente
Antena 2