Independiente Medellín enfrenta esta noche a Boca Juniors en Argentina por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este duelo tendrá un reencuentro importante: y es que el jugador Andrés Felipe Cadavid, excapitán de Millonarios, volverá a ver a Miguel Ángel Russo, extécnico del club 'embajador'.

Los dos tuvieron una gran relación y el vínculo fue tan fuerte que se convirtió en clave para conquistar el título que ganó Millonarios en 2017 ante Independiente Santa Fe, además de la Superliga contra Atlético Nacional.

Cadavid se convirtió en jugador fundamental y gran líder del 'embajador' durante 2017 y 2018, años donde estuvo Russo bajo el timón del equipo azul.

Incluso, el propio defensor recordó que cuando el entrenador fue diagnosticado con cáncer, él y todo el plantel ya sabían, pero hubo profundo respeto hacia el técnico. La relación se afianzó a tal punto que Cadavid siempre estuvo en contacto con Russo durante su enfermedad, el jugador se convirtió en el filtro entre el cuerpo técnico y la plantilla de jugadores, el de mayor jerarquía en la cancha, el capitán.

"No entendí el día que tomaste la decisión y me pediste que guardara silencio y que la respetara, a pesar de que todos los días te pedía que cambiaras de opinión. No tengo palabras para demostrar mi eterna gratitud a Hugo, Guillermo y por supuesto a ti. Dios les pague y más adelante nos veremos con la bendición de Dios", escribió Cadavid en sus redes sociales cuando el argentino decidió dar un paso al costado en Millonarios.

Esta noche el central colombiano defiende los colores del Medellín y jugará en La Bombonera frente a Boca Juniors, el club de Miguel Russo, que recién ganó el campeonato de Argentina.