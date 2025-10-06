San Lorenzo vs Olimpia EN VIVO, 6 de octubre: hora y canal para ver Libertadores Femenina

Poco a poco, la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina empieza a transcurrir por fechas determinantes en la fase de grupos con la necesidad de dejar a las clasificadas para los cuartos de final. Por el Grupo C, San Lorenzo y Olimpia se citan en duelo de perdedoras.

La Copa Libertadores arrancó para San Lorenzo de manera negativa en una zona en la que le tocó lidiar con su similar de Sao Paulo. Las brasileñas se llevaron la primera victoria con goles de Millene y Camila.

Por su parte, la historia para Olimpia tampoco comenzó de buena forma en un duelo contra Colo Colo en el que las chilenas contaron con el flamante fichaje de Mary Valencia. La colombo chilena dio el golpe con un doblete para llevarse los primeros tres puntos.

En ese sentido, las emociones de la Libertadores arrancarán este lunes 6 de octubre con el vibrante duelo entre San Lorenzo y Olimpia. Quien pierda quedará eliminada a la espera de lo que pase en el partido que cierra la jornada de la segunda fecha entre las ganadoras, Sao Paulo vs Colo Colo.

San Lorenzo y Olimpia tendrán que recomponer el camino para intentar sellar la clasificación. La ganadora jugará una verdadera final en la siguiente fecha definitiva.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE LA SEGUNDA FECHA DE LA COPA LIBERTADORES FEMENINA ENTRE SAN LORENZO VS OLIMPIA POR EL GRUPO C

El partido entre San Lorenzo vs Olimpia, válido por la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina arrancará a partir de las 2 de la tarde en hora de Colombia. El partido se podrá ver por Pluto TV.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.