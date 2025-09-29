Santa Fe acabó la espera: convocatoria oficial para la Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali ya entran en la semana definitiva en busca de afrontar la Copa Libertadores Femenina, premio que se ganaron por haber clasificado a la final de la Liga BetPlay. Las azucareras son actuales campeonas y les queda la deuda pendiente de sellar la clasificación a una final, mientras que las cardenales irán como subcampeonas y tienen que conseguir el título.

En ese sentido, Santa Fe aprovechó el tiempo previo de la final de la Liga BetPlay y empezó a armarse para la gloria eterna. Ficharon a jugadoras como Juana Ortegón, Ana Milé González, María Nela Carvajal, Liz Katerine Osorio, Leury Basanta, Mariana Muñoz e Ysaura Viso. Además, también contrató a Sara Sofía Martínez, pero la volante no podrá estar por una dura lesión que la sacó del viaje.

Las santafereñas viajarán a Argentina para afrontar la Copa Libertadores en donde tendrán que medirse con Always Ready, Independiente del Valle Dragonas y Corinthians, en un duelo que definió la anterior edición del torneo internacional.

Omar Ramírez convocó a su mejor arsenal de cara a la competencia que es el máximo objetivo de Independiente Santa Fe en este final de año. El entrenador venezolano citó a sus siete fichajes, pero en esa convocatoria, infortunadamente las albirrojas pierden a dos referentes como Sara Sofía Martínez y Camila Reyes por lesiones.

CONVOCATORIA OFICIAL DE INDEPENDIENTE SANTA FE PARA LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

Las dirigidas por Omar Ramírez no podrán contar con la capitana y referente, María Camila Reyes ni Micheel Baldallo como las jugadoras que arrancaron la Liga BetPlay Femenina. Además, tampoco estará Sara Sofía Martínez, futbolista con paso en Selección Colombia Femenina que llegaba como nueva contratación.

Por su parte, Omar Ramírez contará con las siete nuevas caras, Juana Ortegón, Ana Milé González, Ysaura Viso, Mariana Muñoz, Leury Basanta, Liz Katerine Osorio y María Nela Carvajal que sumarán experiencia en esta edición de la Copa Libertadores Femenina.

En ese sentido, estas son las convocadas para la Copa Libertadores Femenina en Argentina:

Arqueras:

Yessica Velásquez

Wendy Martínez

Defensas:

Viviana Acosta

Andrea Pérez

Cristina Motta

Sophia Posada

María Nela Carvajal

Leury Basanta

Katherine Valbuena

Volantes:

Liz Katerine Osorio

Mariana Zamorano

Karen Hernández

Daniela Garavito

Isabella Díaz

Tahicelis Marcano

Mariana Silva

Ana Milé González

Juana Ortegón

Mariana Muñoz

Delanteras:

Karla Viancha

Heidy Mosquera

Nikol Rojas

Ysaura Viso