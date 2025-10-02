Actualizado:
Santa Fe celebró por todo lo alto el partido 100 de Omar Ramírez
Santa Fe afronta un nuevo reto en Copa Libertadores y el primer partido deberá ganarlo en honor a su DT.
Inicia de manera oficial la Copa Libertadores 2025 en la que Colombia nuevamente volverá a tener protagonismo protagonizado por Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, los dos escuadras finalistas de la Liga BetPlay que llegan con la ilusión de finalmente coronarse campeones de la 'Gloria Eterna'.
El cuadro 'cardenal' es el principal candidato al título, no solo por su historial favorable en la competencia, sino también porque se reforzó de buena manera para asumirlo. Sin embargo, hay otro dato a favor para Santa Fe, al menos para el debut ante Always Ready, ya que este será el partido 100 que dirija Omar Ramírez con el club.
Omar Ramírez alcanzó los 100 partidos con Santa Fe y lo hace en Copa Libertadores
El estratega venezolano se ha convertido en una pieza clave en la historia de las 'leonas' a nivel nacional e internacional, ya que fue el encargado de obtener el título de la temporada 2023 y de llegar a la gran final de la Libertadores en 2024.
Ramírez es uno de los pilares de Santa Fe y lo ha venido confirmando a lo largo de 99 partidos en los que ha estado en el banquillo técnico. El debut en Libertadores contra Always Ready el jueves 2 de octubre será bastante especial, no solo porque puede llegar a ser el partido que les permita instaurarse en la zona alta de la tabla de posiciones del Grupo A para ir asegurando su puesto a la siguiente instancia, sino porque Omar Ramírez alcanzará una cifra bastante especial.
El DT completa un total de 90 partidos disputados en Liga BetPlay y nueve de ellos en Copa Libertadores, dejando un margen de 53 victorias, 23 empates y 17 derrotas desde que arribó al club en 2022.
Hoy el DT Omar Ramírez cumple su partido número 100 dirigiendo a las Leonas 🇮🇩. A la fecha completa 90 juegos por Liga y 9 por Conmebol Libertadores.
El saldo es de 53 victorias, 23 empates y 17 derrotas.
Próximo partido de Santa Fe en la Copa Libertadores
Tras un debut soñado en la Copa Libertadores goleando a Always Ready, el siguiente reto de Omar Ramírez será enfrentando a Independiente del Valle el domingo 5 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.
