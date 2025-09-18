Santa Fe da la sorpresa, nuevo fichaje pensando en Libertadores
Nuevo fichaje para el equipo cardenal con vistas en la próxima copa Libertadores.
Santa Fe no para, antes de enfrentar a Pasto por la liga Betplay, tras la victoria sobre Unión Magdalena y con la confirmación de la renovación de Omar Fernández hasta 2027, los directivos cardenales se concentran en el equipo femenino. En un mercado de pases muy activo para las leonas se conoció un nuevo nombre que hará parte del equipo cardenal de cara a la próxima copa Libertadores.
Un Independiente Santa Fe que está concentrado en el partido de vuelta por la final de la liga que aparte de dar el título les servirá para saber en qué grupo de copa Libertadores va a estar.
Nuevo fichaje, ya van 9
Este nuevo fichaje se suma a una ventana de transferencias muy activa, en la que ya llegaron figuras como Ysaura Viso, María Nela Carvajal, Leury Basanta, Sara Sofía Martínez, Katerine Osorio y la mundialista Mariana Muñoz. Sin embargo, la llegada de esta nueva jugadora representa algo más: la apuesta a futuro, la visión de un equipo que no solo quiere competir ahora, sino construir un proyecto duradero en el tiempo.
Con solo 20 años, Ana Milé González ha llamado la atención por su potencia en el medio campo, su inteligencia táctica y su madurez en momentos clave. Aunque aún no cuenta con recorrido internacional como otras nuevas incorporaciones, su llegada a Santa Fe está alineada con la tendencia actual del fútbol colombiano: potenciar talentos jóvenes que puedan destacarse rápidamente en torneos de alto nivel. La jugadora viene de jugar el mundial sub-20 con Colombia y destacándose de gran manera en el torneo.
🚨 La atacante Ana Milé González tiene acuerdo verbal para ser nueva jugadora de Independiente Santa Fe.— Julián Capera (@JulianCaperaB) September 18, 2025
Otro refuerzo de las leonas de cara a la Copa Libertadores 🦁🔜 pic.twitter.com/Puxff2w2kj
Este será el grupo de Santa Fe
Si Santa Fe conquista el título de la Liga Femenina, será cabeza de serie en el Grupo D y enfrentará a Libertad (Paraguay), Universidad de Chile y Nacional de Uruguay. Si no lo logra, pasará como Colombia 2 a un grupo aún más exigente: Always Ready (Bolivia), Corinthians (Brasil) y la campeona de Ecuador.
Con este panorama competitivo, la contratación de Ana Milé González no es casual. Es una apuesta táctica, mediática y estratégica. El club le da la bienvenida a una jugadora que, aunque joven, está lista para dejar su huella en el continente. El mensaje es claro: Santa Fe piensa en grande, y el futuro ya comenzó.