Santa Fe da la sorpresa, nuevo fichaje pensando en Libertadores

Santa Fe no para, antes de enfrentar a Pasto por la liga Betplay, tras la victoria sobre Unión Magdalena y con la confirmación de la renovación de Omar Fernández hasta 2027, los directivos cardenales se concentran en el equipo femenino. En un mercado de pases muy activo para las leonas se conoció un nuevo nombre que hará parte del equipo cardenal de cara a la próxima copa Libertadores.

Un Independiente Santa Fe que está concentrado en el partido de vuelta por la final de la liga que aparte de dar el título les servirá para saber en qué grupo de copa Libertadores va a estar.