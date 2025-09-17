Santa Fe dio golpe: fichó a mundialista para la Copa Libertadores

Después de una sequía sin victorias en la Liga BetPlay 2025-II, Independiente Santa Fe logró romper la mala racha y superó con creces a Unión Magdalena en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los cardenales tienen un ojo en el rentado local y otro en la Copa Libertadores de 2026. Por esta razón, ya confirmaron la renovación de Omar Fernández Frasica hasta 2027.

Ese mismo día que Santa Fe superó a Unión Magdalena, la rama femenina también tuvo actividad con la primera final de la Liga Femenina saliendo victoriosas con gol de Katherine Valbuena para romper la mala racha ante el Deportivo Cali y encaminar un nuevo título. Al haber clasificado para la final, selló la clasificación para la Copa Libertadores en donde espera conocer en qué grupo le tocará.

Santa Fe no ha perdido el tiempo y ya fichó a Ysaura Viso, María Nela Carvajal, Leury Basanta, Sara Sofía Martínez, estas dos últimas que llegaron en condición de cedidas por parte del América de Cali. Además, llegó Katerine Osorio de Atlético Nacional y un sexto fichaje, nada más ni nada menos que una mundialista como Mariana Muñoz.

MARIANA MUÑOZ, LA SEXTA CONTRATACIÓN PARA LA COPA LIBERTADORES

Un mercado muy movido con jugadoras de recorrido y de selecciones. Ysaura y Leury en la selección de Venezuela, María Nela Carvajal goleadora de la Liga Femenina siendo defensora central, Sara Martínez, Katerine Osorio y Mariana Muñoz de Selección Colombia. De hecho, Mariana Muñoz es una jugadora histórica gracias al gol que le marcó a Alemania en el Mundial Sub-20 de 2022.

La Selección Colombia fue al Mundial de Costa Rica en 2022 y en el equipo de Carlos Paniagua apareció Mariana Muñoz. La volante fue determinante para marcar un golazo agónico ante Alemania para romper una historia negativa sin victorias ante una selección alemana tanto en la rama masculina como femenina.

Mariana Muñoz llegará a Santa Fe en calidad de préstamo procedente del América de Cali. Se trata de una jugadora con gran proyección para el futuro y que llegará a aportar al elenco cardenal su protagonismo en área rival y sus remates lejanos.

En las redes sociales de Sata Fe presentaron a Mariana Muñoz con la siguiente frase, “Agilidad y técnica para nuestra cita continental. ¡Bienvenida, Mariana!”. La volante tendrá una nueva oportunidad internacional que ya la tuvo con América de Cali en 2023.

SANTA FE Y SU GRUPO EN LA COPA LIBERTADORES

Independiente Santa Fe tiene que esperar a definir el título de la Liga BetPlay Femenina. En caso de que asegure el resultado que tiene hasta ahora con la ventaja por la mínima diferencia, le tocará representar a Colombia como cabeza del Grupo D donde enfrentará a Libertad de Paraguay, Universidad de Chile y Nacional de Uruguay.

En caso de que el Cali revierta el marcador, a Santa Fe le tocará ser Colombia 2 en la Copa Libertadores midiéndose con Always Ready, Corinthians y la campeona de Ecuador que también está por definirse.