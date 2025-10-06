Santa Fe es la cábala de Corinthians: el dato que las acercaría al título de Libertadores

Poco a poco la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina está llegando a su final. Por ahora, solo Ferroviária ha logrado sellar la clasificación para los cuartos de final, mientras se espera por siete clubes que puedan componer la siguiente fase. Corinthians, Independiente del Valle Dragonas y Santa Fe pelean en el Grupo A por los dos cupos.

Infortunadamente, Santa Fe se complicó después de vencer a Always Ready por goleada, y luego, caer contra Independiente del Valle Dragonas en la segunda jornada. En la siguiente salida, las cardenales tendrán que dar el golpe definitivo contra Corinthians para poder sellar la clasificación.

Sin duda alguna, el panorama más complicado lo tiene Santa Fe que deberá superar a Corinthians. Si esto sucede, no importará el resultado entre Independiente del Valle Dragonas y Always Ready, pues las bogotanas eliminarían a la actual campeona y sellaría su paso a los cuartos de final junto con las ecuatorianas.

CORINTHIANS SE ILUSIONA CADA VEZ QUE ENFRENTA A SANTA FE: EL DATO QUE LO COMPRUEBA

El miércoles 8 de octubre será un día clave para dejar lista las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Santa Fe se mide con Corinthians con realidades distintas. A las ‘Leonas’ solo les sirve ganar para poder clasificar, mientras que a las brasileñas les basta con la victoria, el empate y hasta la derrota, siempre y cuando no sume puntos Independiente del Valle.

Pero, la realidad es que, cada vez que Corinthians enfrenta a Santa Fe, se frota las manos por un registro que las ha dejado campeonas cada vez que se ve las caras con la institución colombiana. De hecho, esta será la cuarta ocasión en la que se enfrentará con las santafereñas.

La primera ocasión fue en 2017 cuando se vieron las caras en la última fecha de la fase de grupos y Santa Fe cayó con un marcador de 2-1. Ese resultado privó al cuadro cafetero de llegar a los cuartos de final y quedaron eliminadas en la primera fase.

Por su parte, en el 2021 y en 2024, Santa Fe se citó con Corinthians, justamente en la final en donde en ambas ocasiones, perdieron y se consolaron con el subcampeonato. De hecho, en las tres veces que se han visto las caras, las brasileñas se han quedado con el título.

Aunque en 2017 se citaron, fue en la fase de grupos y no en la final como en las otras dos ocasiones. La tendencia ha sido clara y deja a Corinthians campeona cada vez que se enfrenta con Santa Fe.

LA DEUDA PENDIENTE DE SANTA FE

La cuarta puede ser diferente, dado que Santa Fe depende de estos 90 minutos para clasifica y querrán dar el golpe. Sin embargo, nunca le han podido ganar a Corinthians y, además, cada vez que se han visto las caras, las brasileñas logran alzar el título.

Caso contrario es el del Deportivo Cali que se enfrentó con el club brasileño en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2022. En ese antecedente, las vallecaucanas remontaron el gol inicial de Vitória y marcaron a través de Ingrid Guerra y Tatiana Ariza. Esto permitió la clasificación del cuadro azucarero como primera de la zona, al igual que el paso de Corinthians.

América de Cali también se encontró con Corinthians en la Libertadores de 2019 en la cual perdieron con las brasileñas en fase de grupos. En 2020, se volvieron a ver las caras en fase de grupos y en semifinales. En esa instancia empataron y ganaron las escarlatas en penales para llegar a la final que perdieron con Ferroviária.