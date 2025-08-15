Santa Fe es tercero en prestigioso 'top' de Copa Libertadores

Independiente Santa Fe vive un buen momento en el plano deportivo, pues viene de ser campeón de la Liga Betplay del primer semestre de 2025 y esto le ha garantizado meterse en la fase de grupos de la próxima edición de Copa Libertadores de América, torneo que tiene un 'top' en el que se sitúa el León.

Pues Santa Fe aparece tercero entre los equipos con más partidos consecutivos sin perder como local en una llave de eliminación directa de Copa Libertadores, si solo se tienen en cuenta las rachas vigentes. Al Rojo solo lo superan Fluminense de Brasil y Peñarol de Uruguay.

Copa Libertadores: equipos que más partidos consecutivos llevan sin perder como local por llaves de eliminación directa

El encargado de sacar a relucir el 'top' fue MisterChip, quien solo tuvo en cuenta las rachas que están vigentes, y concluyó el 'top' está así:

1. Fluminense - 19 (desde 2008)

2. Peñarol - 18 (desde 1997)

3. Independiente Santa Fe - 15 (desde 1961)

4. Independiente del Valle - 13 (desde 2015)

5. Botafogo - 12 (desde 1996)

En este ranking no se tienen en cuenta los partidos por fase de grupos, sino solo llaves directas, desde fases previas hasta finales.