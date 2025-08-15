Actualizado:
Santa Fe es tercero en prestigioso 'top' de Copa Libertadores
El Rojo se alista para disputar el torneo continental desde fase de grupos en 2026.
Independiente Santa Fe vive un buen momento en el plano deportivo, pues viene de ser campeón de la Liga Betplay del primer semestre de 2025 y esto le ha garantizado meterse en la fase de grupos de la próxima edición de Copa Libertadores de América, torneo que tiene un 'top' en el que se sitúa el León.
Pues Santa Fe aparece tercero entre los equipos con más partidos consecutivos sin perder como local en una llave de eliminación directa de Copa Libertadores, si solo se tienen en cuenta las rachas vigentes. Al Rojo solo lo superan Fluminense de Brasil y Peñarol de Uruguay.
Copa Libertadores: equipos que más partidos consecutivos llevan sin perder como local por llaves de eliminación directa
El encargado de sacar a relucir el 'top' fue MisterChip, quien solo tuvo en cuenta las rachas que están vigentes, y concluyó el 'top' está así:
1. Fluminense - 19 (desde 2008)
2. Peñarol - 18 (desde 1997)
3. Independiente Santa Fe - 15 (desde 1961)
4. Independiente del Valle - 13 (desde 2015)
5. Botafogo - 12 (desde 1996)
En este ranking no se tienen en cuenta los partidos por fase de grupos, sino solo llaves directas, desde fases previas hasta finales.
Los partidos que Santa Fe lleva sin perder por Copa Libertadores
3-0 vs Barcelona | Fase Previa - 02/04/1961
1-0 vs Jorge Wilstermann | Cuartos de Final - 30/04/1961
2-2 vs Palmeiras | Semifinal - 21/05/1961
0-0 vs Defensor Sporting | Fase Previa - 02/02/2006
3-1 vs Chivas de Guadalajara | Octavos de Final - 02/05/2006
1-0 vs Gremio | Octavos de Final - 16/05/2013
2-0 vs Real Garcilaso | Cuartos de Final - 28/05/2013
1-0 vs Olimpia | Semifinal - 09/07/2013
1-0 vs Morelia | Fase Previa - 04/02/2014
2-0 vs Estudiantes de La Plata | Octavos de Final - 12/05/2015
2-0 vs Internacional | Cuartos de Final - 20/05/2015
3-0 vs Oriente Petrolero | Fase Previa - 11/02/2016
0-0 vs Deportivo Táchira | Fase Previa - 08/02/2018
3-0 vs Santiago Wanderers | Fase Previa - 20/02/2018
2-1 vs Deportes Iquique | Fase Previa - 25/02/2025
En otras palabras, Independiente Santa Fe nunca en su historia ha perdido como local en un partido de eliminación directa de Copa Libertadores. Para que este récord siga en crecimiento, el Rojo tendrá que llegar a octavos de final de la edición 2026 y mantener el invicto.
Cabe recordar que por este país irán cuatro equipos a Copa Libertadores 2026, repartidos así: campeones de Liga Betplay 2025 irán a fase de grupos como Colombia 1 y 2, primero y segundo de reclasificación disputarán desde segunda fase previa como Colombia 3 y 4.
