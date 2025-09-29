Santa Fe es un hospital antes de Libertadores: siete bajas causan problemas

La gloria eterna está en juego e Independiente Santa Fe y Deportivo Cali tendrán la posibilidad de darle a Colombia un nuevo título después de la recordada hazaña en 2018 por parte del Atlético Huila que superó en penales a Santos de Brasil. Las cardenales viajarán a Argentina como subcampeonas, mientras que las azucareras lo harán como las campeonas de la Liga BetPlay.

El debut de Santa Fe será el jueves 2 de octubre justo en el día que comenzará la Libertadores Femenina. Las cardenales tendrán que dar el primer golpe contra Always Ready de Bolivia. Luego enfrentarán a Independiente del Valle Dragonas y finalizarán la fase de grupos ante Corinthians en un duelo que recuerda a las finales perdidas en anteriores ediciones.

Para esta Copa Libertadores, Santa Fe se armó con los fichajes de Ysaura Viso, Mariana Muñoz, Juana Ortegón, Liz Katerine Osorio, Leury Basanta, María Nela Carvajal, Ana Milé González y Sara Sofía Martínez. Infortunadamente, Martínez se lesionó en un entrenamiento previo al viaje a Argentina y es una de las principales bajas.

LAS SIETE BAJAS: SANTA FE CONFIRMÓ EL DEPARTAMENTO MÉDICO

Justo después de anunciar a las convocadas para la Copa Libertadores, Santa Fe dio a conocer el departamento médico con varias ausencias, entre ellas las de Micheel Baldallo que tuvo una lesión de ligamento cruzado en abril, Camila Reyes que se perdió la vuelta de la final de la Liga BetPlay Femenina, Gabriela Huertas que poco pudo jugar en el año y Sara Martínez.

Heidy Mosquera se alcanzó a recuperar para afrontar la vuelta de la Liga BetPlay Femenina, pero el golpe de la ida parecía poner en problemas la posibilidad de estar en el viaje. Afortunadamente, llegó antes de tiempo y será parte de la ofensiva de la institución cardenal.

Detalladamente, los médicos de Santa Fe informaron las lesiones que cada una de sus jugadoras tenía y el tiempo de recuperación, “Camila Reyes, fractura base del quinto metatarsiano del pie izquierdo. La jugadora sufrió la lesión en el partido de ida de la final de la Liga Femenina BetPlay 2025. Completa su segunda semana y no requiere cirugía. Realiza trabajos de fuerza enfocados en zona media y tren superior.

Sara Martínez, fractura del segundo metatarsiano del pie derecho. La jugadora se lastimó durante una sesión de entrenamiento y fue intervenida. Cumple su segunda semana y realiza trabajos de movilidad y fuerza en zona media y tren superior.

Laura Tovar, esguince ligamento colateral de rodilla. Realiza su rehabilitación con normalidad y se encuentra en fase de fortalecimiento. Ya realiza trabajos de impacto.

Nelly Córdoba, trauma rodilla derecha. Jugadora con lesión condral y de ligamento colateral grado 2. Se manejará quirúrgicamente

Micheel Baldallo, lesión de ligamento cruzado anterior, menisco y platillo tibial. Fue operada el 28/04 y cumple con su semana número 22 de postoperatorio. Se encuentra realizando satisfactoriamente trabajos de gimnasio, ya trota en campo y realiza impacto parcial en campo.

Gabriela Huertas, lesión de ligamento cruzado anterior, menisco y colateral. La jugadora completa su semana # 15 de posoperatorio y realiza trabajos de fortalecimiento y coordinativos.

Brenda Cardona, lesión de ligamento cruzado anterior y lesión meniscal. La jugadora completa su semana #15 de posoperatorio y realiza trabajos de fortalecimiento y coordinativos".

LISTA DE CONVOCADAS PARA LA LIBERTADORES FEMENINA

Arqueras:

Yessica Velásquez

Wendy Martínez

Defensas:

Viviana Acosta

Andrea Pérez

Cristina Motta

Sophia Posada

María Nela Carvajal

Leury Basanta

Katherine Valbuena

Volantes:

Liz Katerine Osorio

Mariana Zamorano

Karen Hernández

Daniela Garavito

Isabella Díaz

Tahicelis Marcano

Mariana Silva

Ana Milé González

Juana Ortegón

Mariana Muñoz

Delanteras:

Karla Viancha

Heidy Mosquera

Nikol Rojas

Ysaura Viso