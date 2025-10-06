Santa Fe espera milagros: las cuentas para clasificar en Libertadores

Este domingo 5 de octubre se jugó la segunda fecha de la Copa Libertadores en el Grupo A con Independiente Santa Fe que venía de golear a Always Ready, pero que con Independiente del Valle Dragonas no pudo emular lo hecho en la primera jornada.

Independiente del Valle Dragonas se llevó la victoria con gol de Cecil Aldana que se vistió de heroína para sumar la primera victoria y meterse en la parte alta del grupo con la misma puntuación del Corinthians que goleó a Always Ready en la fecha y que anteriormente habían igualado ante las ecuatorianas.

Bajo este panorama, la cosa se le complica a Santa Fe que tiene que hacer una hazaña para poder estar en los cuartos de final. Justamente, los directivos cardenales armaron un club en busca de sacar adelante el proyecto internacional. Ficharon a siete jugadoras y combinaron experiencia con juventud para poder dar el golpe con futbolistas mundialistas, pero nada fue posible en esta Libertadores.

Con la derrota de Santa Fe, todo se está complicando y las cardenales tendrán una final en la última fecha de la Copa Libertadores para, intentar apuntarle a la clasificación para los cuartos de final. Las ‘Leonas’ tienen solo un escenario para poder sellar el paso a la siguiente instancia.

EL ESCENARIO QUE TIENE SANTA FE PARA CLASIFICAR A LOS CUARTOS DE FINAL

Colombia lleva poniendo por lo menos a un equipo en las fases finales desde 2018 cuando Atlético Huila quedó campeona. Sin embargo, en este 2025, las cosas podrían cambiar y empezarían con una posible eliminación de Independiente Santa Fe que tendrá que esperar milagros.

Y es que, Santa Fe deberá sí o sí, ganarle a Corinthians que viene de golear 11-0 a Always Ready, además de ser un rival que el cuadro bogotano nunca ha podido vencer. Aparte de ello, se han visto las caras en dos finales que las han perdido las colombianas.

En ese sentido, para quedar con la tranquilidad, las dirigidas por Omar Ramírez necesitarán sumar de a tres sin importar lo que pase en el juego en simultáneo entre Independiente del Valle Dragonas y Always Ready. Con el triunfo de las colombianas ante Corinthians, las brasileñas quedarían eliminadas.

A Santa Fe solo le sirve esa opción, pues, en caso de igualar con Corinthians en el último partido y si Independiente del Valle pierde contra Always Ready, las cardenales quedarían eliminadas pese a tener mayor diferencia de gol que las ecuatorianas, teniendo en cuenta que el primer ítem de desempate es resultado contra rival directo.

De igual forma, Independiente del Valle tiene un escenario hermoso para poder sellar la clasificación y dejar afuera a las bogotanas. Pues, las Dragonas se medirán contra la rival más sencilla de la fase de grupos y que hasta antes de esta tercera jornada ha recibido 18 goles en contra.

CORINTHIANS LE DARÍA LA CUARTA DOSIS A LAS CARDENALES

Santa Fe ya se ha enfrentado en tres ocasiones con Corinthians. La primera vez fue en 2017 cuando se vieron las caras en la fase de grupos cuando las brasileñas ganaron con un marcador de 2-1 y sellaron la clasificación para los cuartos de final, mientras que las bogotanas no pasaron de la primera instancia.

Luego, en 2021 y en 2024 volvieron a enfrentarse, e infortunadamente, en dos finales que le podían dar a Santa Fe el título y a Colombia un nuevo triunfo después del 2018 con Atlético Huila. El resultado fue igual, dos portazos con marcadores de 2-0 a favor de las brasileñas.