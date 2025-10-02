Santa Fe goléo 7-0 en su debut en Copa Libertadores Femenina

El encuentro también dejó registro disciplinario con una tarjeta amarilla para la delantera santafereña Nikol Nathalia Rojas Gallo en el minuto 78. En cuanto a variantes, Ramírez realizó ajustes en la nómina, como el ingreso de Mariana Silva Romero al minuto 70 en lugar de Mariana Muñoz, asegurando rotación de jugadoras tras la ventaja obtenida.

Con este resultado, Santa Fe quedó líder del Grupo A tras la primera jornada, sumando tres puntos y una diferencia de gol positiva de siete. En la misma zona comparten lugar con Conrinthians de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador, clubes que ya jugaron y alcanzaron un empate.

El triunfo coincidió con un hecho significativo: Omar Ramírez llegó a 100 partidos oficiales dirigidos con Santa Fe femenino. Su proceso ha estado marcado por títulos locales y participaciones internacionales, consolidando una base competitiva que se refleja en torneos como esta edición de la Libertadores.

Ahora, el equipo colombiano se prepara para afrontar los siguientes compromisos del grupo con la intención de asegurar su clasificación a la fase final. Las 'cardenales' se medirán con IDV el próximo domingo 5 de octubre a las 6:00 pm (hora colombiana).