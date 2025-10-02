Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 20:02
Santa Fe goléo 7-0 en su debut en Copa Libertadores Femenina
Santa Fe arrancó con el pie derecho en esta nueva edición de la Copa Libertadores Femenina.
En Argentina, Independiente Santa Fe logró su primera victoria en la Copa Libertadores Femenina al imponerse 7-0 frente a Always Ready de Bolivia, en el marco de la primera jornada del Grupo A. El encuentro tuvo lugar este jueves 2 de octubre y coincidió con el partido número 100 de Omar Ramírez como entrenador del conjunto colombiano.
Desde los primeros minutos, el equipo bogotano tomó el control del marcador. Apenas al minuto 1, Karla Viancha abrió la cuenta, y antes del cuarto de hora ya Santa Fe había ampliado la ventaja con goles de Ysaura Viso al 13 y María Carvajal al 15. El dominio se reflejó nuevamente en el minuto 26, cuando Daniela Garavito convirtió el cuarto tanto.
Vea también: [Video] Santa Fe saca casta en Libertadores Femenina: dos goles en tres minutos
En la segunda mitad, Santa Fe mantuvo la presión ofensiva. Mariana Muñoz anotó al minuto 49 y nuevamente Viancha aumentó la diferencia con su doblete al 56. Posteriormente, Karen Hernández selló la goleada con un tiro penal al minuto 62.
El encuentro también dejó registro disciplinario con una tarjeta amarilla para la delantera santafereña Nikol Nathalia Rojas Gallo en el minuto 78. En cuanto a variantes, Ramírez realizó ajustes en la nómina, como el ingreso de Mariana Silva Romero al minuto 70 en lugar de Mariana Muñoz, asegurando rotación de jugadoras tras la ventaja obtenida.
Con este resultado, Santa Fe quedó líder del Grupo A tras la primera jornada, sumando tres puntos y una diferencia de gol positiva de siete. En la misma zona comparten lugar con Conrinthians de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador, clubes que ya jugaron y alcanzaron un empate.
Le puede interesar: ¿Cómo se clasifica a la Copa Libertadores Femenina?
El triunfo coincidió con un hecho significativo: Omar Ramírez llegó a 100 partidos oficiales dirigidos con Santa Fe femenino. Su proceso ha estado marcado por títulos locales y participaciones internacionales, consolidando una base competitiva que se refleja en torneos como esta edición de la Libertadores.
Ahora, el equipo colombiano se prepara para afrontar los siguientes compromisos del grupo con la intención de asegurar su clasificación a la fase final. Las 'cardenales' se medirán con IDV el próximo domingo 5 de octubre a las 6:00 pm (hora colombiana).
Fuente
Antena 2