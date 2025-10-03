Santa Fe goza, Cali se complica: resumen y posiciones de Libertadores Fecha 1

Terminó la primera fecha de la Copa CONMEBOL Libertadores que se disputa en Argentina con las sedes en Banfield y Morón. En la competencia hay participación colombiana con Independiente Santa Fe y Deportivo Cali que se clasificaron por ser finalistas de la Liga BetPlay. Las cardenales fueron subcampeonas, mientras que las azucareras se quedaron con el título.

Por el título y el subcampeonato, Cali quedó en el Grupo D como cabeza de zona en donde tuvo que enfrentar en su primer partido a Libertad Limpeño de Paraguay en un vibrante duelo en el que Luisa Agudelo salvó, pero no pudo detener un empate que complicó a las vallecaucanas. Por su parte, Independiente Santa Fe quedó en el Grupo A.

Santa Fe hizo su debut contra Always Ready en un grupo en donde también tendrá que medirse ante Independiente del Valle Dragonas y Corinthians, que ahí estará la deuda pendiente frente un rival al que no ha podido vencer y que ha enfrentado en dos finales perdidas.

RESUMEN DE LA PRIMERA FECHA DE LA COPA LIBERTADORES

La Copa arrancó el jueves 2 de octubre con el triunfo de Independiente Santa Fe que aprovechó un rival menor de categoría con un 7-0. Fue un debut estelar en el que se pudieron ver a las nuevas caras como Juana Ortegón que tuvo un gran partido, además de las goleadoras que se estrenaron como María Nela Carvajal, Ysaura Viso, Mariana Muñoz. Karla Viancha también debutó y marcó doblete.

Santa Fe arrancó con pie derecho, pero tendrá que demostrarlo con duelos complejos ante Independiente del Valle Dragonas y Corinthians. De hecho, ecuatorianas y brasileñas empataron a un tanto con la igualdad agónica de las oriundas de Quito.

Boca Juniors y Alianza Lima jugaron a primera hora el jueves y no pudieron pasar de la igualdad sin goles. Un parco empate que significó un punto para cada una, pero poco o nada sirve, dado que Ferroviária se tomó el liderato del Grupo B tras superar a ADIFFEM por la mínima diferencia.

Por su parte, el viernes 3 de octubre, Colo Colo abrió la jornada superando a Olimpia en un duelo del Grupo C que se definió con un certero resultado de 2-0 y que dejó a Mary Valencia como la goleadora. La colombo chilena marcó el doblete para arrancar con pie derecho y sumarse al liderato antes de que Sao Paulo completara la jornada venciendo con ese mismo resultado a San Lorenzo y tomó la cima.

Cali empató con gol de Angie Salazar y en el segundo tiempo, Libertad empató con María Tamay. Perdieron chance de oro, dado que en sus anteriores participaciones no habían cedido puntos en la fase de grupos. La zona la completó Universidad de Chile con igualdad sin goles frente a Nacional de Uruguay. En ese sentido, las vallecaucanas respiran pese a no poder arrancar con victoria.

TABLA DE POSICIONES TRAS LA PRIMERA FECHA

Grupo A

1. Santa Fe | 3 puntos | +7 DG

2. Corinthians | 1 punto | 0 DG

3. Independiente del Valle | 1 punto | 0 DG

4. Always Ready | 0 puntos | -7 DG

Grupo B

1. Ferroviária | 3 puntos | +1 DG

2. Alianza Lima | 1 punto | 0 DG

3. Boca Juniors | 1 punto | 0 DG

4. ADIFFEM | 0 puntos | -1 DG

Grupo C

1. Sao Paulo | 3 puntos | +2 DG

2. Colo Colo | 3 puntos | +2 DG

3. San Lorenzo | 0 puntos | -2 DG

4. Olimpia | 0 puntos | -2 DG

Grupo D

1. Libertad | 1 punto | 0 DG

2. Deportivo Cali | 1 punto | 0 DG

3. Universidad de Chile | 1 punto | 0 DG

4. Nacional de Uruguay | 1 punto | 0 DG