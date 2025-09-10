Santa Fe le madruga a la Libertadores: primer fichaje internacional confirmado

Peleando en los dos torneos, Independiente Santa Fe se adelantó en la Copa BetPlay asegurando el paso a los cuartos de final donde espera por el Deportivo Independiente Medellín. Además, espera asegurar su entrada a los cuadrangulares ocupando la octava casilla de la tabla de posiciones. Todo esto servirá para preparar el máximo objetivo: la Copa Libertadores.

Por el lado de la rama femenina, haber sellado la clasificación para la final ante el Deportivo Cali le permitió entrar nuevamente en la Copa Libertadores, competencia en la que debe dar el golpe de una buena vez después de subcampeonatos que ha conseguido ante Corinthians.

Mientras los hombres aseguraron a Omar Fernández Frasica hasta 2027 como una de las piezas ideales para la Copa Libertadores, las dirigidas por Omar Ramírez le madrugan al torneo internacional y antes de disputar la final frente al Cali confirmaron un regreso de una jugadora extranjera. Se trata de la venezolana, Ysaura Viso.

YSAURA VISO LA NUEVA CARA DE SANTA FE PARA LA COPA LIBERTADORES

Si hay una jugadora que sabe lo que es jugar la Copa Libertadores es la venezolana Ysaura Viso que fue campeona en 2018 con el Atlético Huila y subcampeona con Caracas y Estudiantes de Guárico en 2014 y 2016 respectivamente. Además de su experiencia en dicha competencia a nivel internacional, Ysaura ha jugado con FFC Vorderland de Austria, Colo-Colo de Chile y Club León de México.

Ysaura Viso regresará a casa después de salir en 2021 y despedirse de Santa Fe con una Liga Femenina en 2020 cuando superaron a América de Cali. La venezolana reforzará a la institución cardenal para afrontar el reto de la Copa Libertadores en Argentina que iniciará a partir de octubre.

En las redes sociales de Santa Fe publicaron que el objetivo es la Copa Libertadores y trabajan por el sueño continental con refuerzos. Seguramente el regreso de Ysaura Viso no será la única contratación para afrontar el torneo internacional.

La delantera venezolana ya aterrizó en Bogotá, fue presentada y entrena a la par del grupo con miras a la Copa Libertadores. Seguramente, Ysaura será protagonista en la final ante Deportivo Cali presenciando el compromiso que puede dejar a la institución nuevamente campeona después de dos años.

EL GRUPO DE SANTA FE EN LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

En Argentina se desarrollará la Copa Libertadores con Banfield y Morón como las sedes. El grupo de Santa Fe dependerá de lo que pase en la final ante el Deportivo Cali con dos caminos posibles. En el caso de ser campeona será cabeza del Grupo D, mientras que si es subcampeona, estará en el Grupo A.

Si no logra el título y cae en el Grupo A, Santa Fe deberá medirse contra Corinthians, la campeona de Ecuador y Always Ready. Por su parte, si logra ser cabeza del Grupo D, sus rivales serán Nacional de Uruguay, Universidad de Chile y Libertad de Paraguay.