Santa Fe no se detiene para la Libertadores: fichó volante de Selección Colombia

La gloria continental está en juego y, sin duda alguna, Independiente Santa Fe tiene como objetivo hacer una buena Copa Libertadores. En ese sentido y con esa prioridad, el club ya se ha movido con la renovación de Omar Fernández Frasica que continuará hasta 2027. Clasificar en el segundo semestre a los cuadrangulares y revalidar el título también está en juego.

Por su parte, en la Liga BetPlay Femenina, Santa Fe logró llegar a la final y, a falta del partido ante el Deportivo Cali con la necesidad de sacarse la espinita de las dos finales perdidas, el club aseguró su participación para la Copa Libertadores, competencia en la cual son actuales subcampeonas del continente.

Tras dos subcampeonatos de la Copa Libertadores, Santa Fe también quiere dar el golpe. Por esta razón, antes de disputar la gran final, Omar Ramírez ya confirmó fichajes estelares, entre ellas, la llegada de Ysaura Viso, delantera de la selección de Venezuela, al igual que Leury Basanta, lateral de la ‘Vinotinto’. Además, confirmaron la contratación de María Nela Carvajal, defensa central de Orsomarso y goleadora actual de la Liga Femenina.

VOLANTE DE SELECCIÓN COLOMBIA ES NUEVO FICHAJE DE SANTA FE

Aparte de las tres jugadoras que ya se reportaron a la concentración de Independiente Santa Fe, se sumó Sara Sofía Martínez, volante de marca con mucha llegada al área y buena pegada. Martínez viene en calidad de cedida por parte del Atlético Nacional y estará en la institución cardenal hasta el final de la Copa Libertadores.

Sara Martínez es una mediocampista que ha tenido proceso en la Selección Colombia pasando desde la Sub-17 hasta la de mayores debutando en 2019 en la ‘Tricolor’. Martínez también suma experiencia en la Copa Libertadores con Alianza Lima en 2021 y en América de Cali en el 2023.

Con la consigna del “Sueño continental está intacto”, Sara Martínez fue presentada como una mediocampista de lujo que llegará a aportar su experiencia en esta Copa Libertadores en busca del título que hace falta, especialmente después de dos finales perdidas.

NACIONAL CONFIRMÓ EL PRÉSTAMO DE SARA SOFÍA MARTÍNEZ A SANTA FE

Por medio de un comunicado, Atlético Nacional también confirmó la salida de Sara Sofía Martínez en condición de préstamo con Independiente Santa Fe hasta el final de la Copa Libertadores.

“La jugadora Sara Sofía Martínez se irá en condición de préstamo a Independiente Santa Fe, equipo que afrontará la CONMEBOL Libertadores Femenina 2025. La deportista vestirá los colores del equipo capitalino hasta el 31 de octubre de 2025, fecha en la que regresará a Atlético Nacional FI”, afirmaba el comunicado de Nacional.