Santa Fe sufre contratiempo en Libertadores Femenina: confirman dura lesión

La última fecha de la Copa Libertadores Femenina tendrá a Independiente Santa Fe en una nueva final contra el Corinthians, actuales campeonas de la edición pasada justamente, enfrentando a las ‘Leonas’. Un resultado que ya se había repetido con un 2-0 a favor de las brasileñas.

Vea también: Juan Carlos Osorio, determinante en Mundial Sub 20: joya lo reconoció

Y es que, Corinthians se ha convertido en la 'Bestia Negra' de Santa Fe. Nunca han perdido frente a las cardenales, además de que en todas las ediciones que se han visto las caras, las brasileñas salen campeonas. Pasó en 2017, 2021 y 2024. Aparte de esto, las colombianas también han perdido en dos finales contra las paulistas.

En esta tercera fecha, a Omar Ramírez y a sus dirigidas solo les sirve ganar para sellar la clasificación para los cuartos de final de la Copa Libertadores. En caso de perder o de empatar, caerán eliminadas. La derrota contra Independiente del Valle Dragonas pegó fuerte y sus últimas cartas estarán puestas a este enfrentamiento contra las líderes del grupo.

Infortunadamente, previo al partido definitivo contra Corinthinas, Omar Ramírez confirmó una fuerte baja para este compromiso y en caso de continuar en la competencia, podría seguir complicando a las cardenales. Se trata nada más ni nada menos que del refuerzo, Mariana Muñoz que le anotó en la primera fecha a Always Ready.

OMAR RAMÍREZ DIO EL PRIMER REPORTE MÉDICO DE MARIANA MUÑOZ

La volante que llegó en calidad de cedida por América de Cali tuvo grandes muestras de dolor en el partido frente a Independiente del Valle y salió del campo de juego con molestias. Efectivamente, el entrenador venezolano confirmó el panorama que hay con Mariana Muñoz.

Antes del partido, Omar Ramírez habló de todo lo que ha sido esta Copa Libertadores para Santa Fe con las dos fechas disputadas. Sumado al análisis de lo que va del torneo internacional y lo que será el duelo contra Corinthians, el entrenador habló de la ausencia de Mariana Muñoz.

Le puede interesar: Jhon Durán da una gran noticia en medio de la convocatoria de la selección

“Mariana Muñoz no será tomada en cuenta porque tuvo una pequeña contusión en la rodilla, no será de la partida. Las demás ya serán decisiones técnicas”, admitió Omar Ramírez sobre la ausencia de la histórica jugadora de la Selección Colombia Sub-20 cuando le marcó a Alemania en el Mundial 2022 de la categoría.

EL ANÁLISIS DEL PARTIDO CONTRA CORINTHIANS

Con una victoria holgada y una derrota, Santa Fe necesita sí o sí regresar a la senda ganadora. El triunfo ante Corinthians sería el golpe de la Copa Libertadores porque representaría eliminara a la actual campeona. Omar Ramírez analizó lo que será este club brasileño en esta tercera fecha.

Lea también: Selección Colombia va por la historia: la deuda pendiente en Mundial Sub 17

Santa Fe no le ha podido ganar a las brasileñas y ahora dependen de un triunfo para clasificarse para los cuartos de final. Sobre este rival, Omar Ramírez afirmó que, “sabemos lo que es Corinthians, sabemos lo que es enfrentarnos a Corinthians y por lo tanto, creo que tenemos las herramientas para sacar el partido adelante”.

Precisamente, de Corinthians sentenció que, “es un equipo diferente, pero no deja de ser un club muy poderoso. No sé si es el Corinthians de antes o si nosotros somos otros. Cuando hablo de nosotros me refiero a equipos que han mejorado la competencia y son más combativos. Yo creo que la brecha ya no existe. Lo miramos en la final de la Copa América, es un tema más mental que venimos trabajando”.