Santa Fe tendría otra baja para la Libertadores: delicado esguince

Santa Fe dejó escapar un nuevo título de la Liga BetPlay tras caer en la gran final del certamen ante Deportivo Cali por tercera ocasión, dejando que las 'azucareras' las empaten en cuanto a títulos.

El partido de vuelta en donde Cali se coronó campeón en su estadio se vivieron varias polémicas en el transcurso de los 90 minutos e incluso en la tanda del punto penal, incluyendo una falta cometida sobre Isabella Díaz, la cual no contó con amonestación para la jugadora del cuadro 'azucarero', pero si con la sustitución obligada para la jugadora 'cardenal' tras la delicada lesión que sufrió.

Le puede interesar: Luisa Agudelo en el ojo del huracán tras la final: encendió interminable polémica

Isabella Díaz se quedaría sin Copa Libertadores por lesión ante Cali

Independiente Santa Fe sigue sumando subcampeonatos en la Liga BetPlay, pero lo hizo en una final bastante cuestionada contra Deportivo Cali, en donde sufrió bajas bastante sensibles como la de Camila Reyes por fractura en el duelo de ida y el esguince que habría sufrido Isabella Díaz en suelo caleño tras una fuerte entrada de una jugadora del cuadro 'azucarero'.

Tras una serie de respectivos exámenes médicos el club dio a conocer la peor noticia y es que habría sufrido una fractura base del quinto metatarsiano del pie izquierdo, lo que equivaldría a alrededor de tres meses afuera de los terrenos de juego, dejándola sin la final de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores que iniciaría en el mes de octubre.