Lun, 22/09/2025 - 14:56
Santa Fe tendría otra baja para la Libertadores: delicado esguince
Santa Fe sufrió baja sensible en la final de la Liga BetPlay y se podría trasladar hasta la Copa Libertadores.
Santa Fe dejó escapar un nuevo título de la Liga BetPlay tras caer en la gran final del certamen ante Deportivo Cali por tercera ocasión, dejando que las 'azucareras' las empaten en cuanto a títulos.
El partido de vuelta en donde Cali se coronó campeón en su estadio se vivieron varias polémicas en el transcurso de los 90 minutos e incluso en la tanda del punto penal, incluyendo una falta cometida sobre Isabella Díaz, la cual no contó con amonestación para la jugadora del cuadro 'azucarero', pero si con la sustitución obligada para la jugadora 'cardenal' tras la delicada lesión que sufrió.
Isabella Díaz se quedaría sin Copa Libertadores por lesión ante Cali
Independiente Santa Fe sigue sumando subcampeonatos en la Liga BetPlay, pero lo hizo en una final bastante cuestionada contra Deportivo Cali, en donde sufrió bajas bastante sensibles como la de Camila Reyes por fractura en el duelo de ida y el esguince que habría sufrido Isabella Díaz en suelo caleño tras una fuerte entrada de una jugadora del cuadro 'azucarero'.
Tras una serie de respectivos exámenes médicos el club dio a conocer la peor noticia y es que habría sufrido una fractura base del quinto metatarsiano del pie izquierdo, lo que equivaldría a alrededor de tres meses afuera de los terrenos de juego, dejándola sin la final de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores que iniciaría en el mes de octubre.
Por otro lado, Díaz tendría una leve esperanzas de estar a punto para luchar por la Copa Libertadores. Todavía no se ha confirmado su respectivo parte médico, pero durante la transmisión se habló sobre un diagnóstico predeterminado el cual estaría vinculado a un esguince grado 2, lo que la podría dejar por fuera de los terrenos de juego de 3 a 6 semanas.
Grupo de Santa Fe para la Copa Libertadores
Ya se llevó a cabo el respectivo sorteo en donde los 16 equipos participantes fueron divididos en cuatro grupos, pero sigue haciendo falta definir a algunos clubes. Aún así también hay fechas y sedes pactadas, y los clubes se empiezan a mentalizar para disputar el campeonato, en especial si ya conocen a sus rivales, tal como Santa Fe, la cual quedó en el grupo A.
En medio del sorteo se confirmó que el "Representante de Colombia 2", el cual ahora ya se conoce que es Independiente Santa Fe, está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
