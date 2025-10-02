Santa Fe va por la clasificación: fecha, hora y próximo rival en Libertadores

Comenzó la Copa Libertadores Femenina para Independiente Santa Fe que busca el título que ha venido escaseando a nivel internacional. Ya son dos finales que ha disputado, pero el resultado contra Corinthians fue el mismo con derrotas. La sexta participación del cuadro albirrojo podría ser la vencida, especialmente por el debut.

Vea también: Santa Fe goléo 7-0 en su debut en Copa Libertadores Femenina

Y es que, Independiente Santa Fe ganó, gustó y goleó en su primera salida en Argentina al vencer a Always Ready con un marcador holgado de 7-0 que mantiene a las cardenales en la cima del Grupo A aprovechando el empate agónico de Independiente del Valle Dragonas en la primera fecha.

Además de ganar, gustar y golear, Santa Fe se dio el lujo de presentar a sus fichajes. María Nela Carvajal, Mariana Muñoz e Ysaura Viso marcaron en su primer partido oficial con las ‘Leonas’. A la fiesta también se sumaron Karla Viancha por duplicado, Daniela Garavito firmando un golazo de tiro libre desde muy lejos y Karen Hernández desde el punto penal.

PRÓXIMA RIVAL DE INDEPENDIENTE SANTA FE EN LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

Con un debut ilusionante que puede demostrar todo el camino de Santa Fe durante la fase de grupos y en las fases finales en caso de clasificar para los cuartos de final, el cuadro cardenal podría definir su clasificación en la segunda fecha de manera anticipada.

La diferencia de goles será clave pensando en esa posibilidad de clasificarse como primera para evitar tal vez al coco más difícil del Grupo B. En este caso, Santa Fe tendrá que superar a Independiente del Valle Dragonas en el próximo partido de la Copa Libertadores Femenina.

Le puede interesar: América se quedó sin delanteros en Liga BetPlay: hay nuevo portazo

Habrá que mantener el buen juego para poder llegar a las fases finales y para pensar en una final soñada, esta vez con el título en manos de las cardenales. Pero, evidentemente, el encuentro ante las ecuatorianas no será para nada fácil, dado que vienen de igualar con Corinthians, actual campeona y, además, que son el equipo más importante a nivel de Ecuador en estos momentos.

Independiente del Valle Dragonas, con una mentalidad muy parecida al equipo masculino de ser el club que más exporta jugadoras afuera será un duro rival con presencia de Gustavo Pineda como director técnico de la institución ‘Negriazul’.

FECHA Y HORA PARA EL PARTIDO ENTRE SANTA FE VS INDEPENDIENTE DEL VALLE DRAGONAS

Tras el debut victorioso de Santa Fe y el empate de las Dragonas contra Corinthians, el calendario de esta Copa Libertadores puso en la segunda fecha el partido entre colombianas y ecuatorianas.

Lea también: FIFA finalmente reveló balón oficial para el Mundial 2026: "Trionda"

Así las cosas, el partido se jugará el domingo 5 de octubre a partir de las 6 de la tarde, hora de Colombia. El encuentro será en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón.