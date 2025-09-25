Santa Fe va por la gloria: dos deudas pendientes en Libertadores Femenina

Como ha sido la costumbre en las últimas dos ediciones de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina, Independiente Santa Fe confirmó su boleto para afrontar el torneo internacional con la necesidad de ser protagonistas en un grupo complejo en donde tendrán que verse las caras nada más ni nada menos que con Corinthians, las actuales campeonas del certamen internacional.

En estas dos participaciones, Santa Fe cambió notablemente. De ser un equipo que en 2023 no pudo respetar la casa cayendo eliminadas en primera ronda a ser la actual subcampeona de la Libertadores Femenina, deberá dar el golpe en estos momentos.

Santa Fe confirmó su participación tras sellar la clasificación para la final de la Liga BetPlay Femenina. Lo que había que definir era en qué grupo iba a estar en la Libertadores. Justamente, las cardenales fueron subcampeonas del rentado local y cayeron en el Grupo A junto con Corinthians, Independiente del Valle Dragonas y Always Ready.

En medio de esta Copa Libertadores, Santa Fe tendrá encima dos objetivos grandes, entre ellos, una deuda en la misma fase de grupos y otra en la definición de un hipotético título que ha venido escaseando en la historia cardenal, y, que Colombia no obtiene desde 2018 con Atlético Huila.

LAS DEUDAS PENDIENTES DE SANTA FE EN LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

Esta será la sexta participación de Santa Fe en la Copa Libertadores y será la cuarta ocasión en la que se verá las caras contra Corinthians, un partido que ya se tiene en cuenta como una rivalidad grande entre brasileñas y colombianas. Las cardenales tendrán que saldar cuentas en este caso.

Y es que, la primera espinita que se quiere sacar Santa Fe es poder ganarle por primera vez en la historia a Corinthians. En su primera participación en 2017 se vieron las caras con una derrota de las ‘Leonas’ con un marcador de 2-1. Luego, en 2021 se encontraron para definir el título en una victoria de 2-0 para las brasileñas que se quedaron con el trofeo y finalmente, en 2024 se volvieron a enfrentar en la final con triunfo de las paulistas con ese mismo resultado de la final pasada.

Así las cosas, la primera deuda que tienen pendiente será poder vencer a Corinthians y tendrán la chance de oro en la fase de grupos, tal vez eliminando al club brasileño. Por su parte, la asignatura que deben cumplir es ser campeonas.

En las pasadas ediciones de la Copa Libertadores, Santa Fe ha podido llegar a dos finales, justamente en las que se ha visto contra Corinthians y no ha logrado dar con la manera de superar a las brasileñas. En esta nueva oportunidad, las cardenales deberán superarse y sacar adelante el título que es algo que viene escaseando desde el 2021 hasta la fecha.

SANTA FE SE ARMÓ PARA CUMPLIR CON LAS DEUDAS

El cuadro cardenal empezó a ver la Copa Libertadores como el gran objetivo antes de la final ante Deportivo Cali. Santa Fe no dio largas y se armó con importantes fichajes como Juana Ortegón, Sara Sofía Martínez, Ysaura Viso, Liz Katerine Osorio, Leury Basanta, Mariana Muñoz y María Nela Carvajal.

Son siete fichajes en busca de dar con la clasificación a los cuartos de final y luego, a sacarse la espinita en las finales. La tercera debe ser la vencida y así lo ven en Independiente Santa Fe Femenino en busca de dar el golpe.