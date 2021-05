Santa Fe vs Junior: Conmebol dio a conocer donde jugarán la última fecha de la Libertadores

Este miércoles 19 de mayo la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó la sede para el partido de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores que estarán jugando Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Según el comunicado oficial, el juego se estará disputando el próximo 25 de mayo en el estadio Bella Vista de la ciudad de Ambato, Ecuador en horario todavía por confirmar por parte de la máxima institución del fútbol sudamericano.

El partido, que podría jugarse en nuestro país en la ciudad de Armenia o en Bogotá, finalmente se estará disputando fuera de nuestro país por cuenta de las complicaciones sociales que se viven en Colombia desde el pasado 28 de abril.

En la segunda semana de mayo, se dio la posibilidad de jugar en Colombia los duelos Junior de Barranquilla vs River Plate, Atlético Nacional vs Nacional de Uruguay, y América de Cali vs Atlético Mineiro; sin embargo las complicaciones en estos juegos dieron pie a cambiar las sedes de los próximos partidos de los equipos colombianos.

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla todavía sueñan con la posibilidad de poder avanzar a la siguiente fase, bien sea de la Copa Libertadores o seguir en camino de la Copa Sudamericana, ante las complicaciones de sus rivales por cuenta del Covid-19.

Según las especificaciones que se conocieron sobre la ciudad de Amato, Ecuador, esta se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar por lo que da garantías al equipo bogotano para estar en una sede parecida a Bogotá.

En lo que va de esta Copa Libertadores, Santa Fe ha jugado en condición de local en la ciudad de Armenia ante la negativa de las autoridades capitalinas para usar el estadio de Techo y también no poder viajar a ciudades como Tunja y Pasto por cuenta de las complicaciones por el coronavirus.

El primer juego entre estos dos equipos por la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó en empate a un gol en duelo disputado en la ciudad de Barranquilla.