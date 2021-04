Santa Fe y América ya tienen grupos para la Copa Libertadores: fechas y sorteo

Aunque todavía está en curso la fase previa de la Copa Libertadores y se resolverán los últimos clasificados en la siguiente semana, este viernes 9 de abril se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos en Asunción (Paraguay) con varios grupos de alto calibre.



Santa Fe y América de Cali son los representantes colombianos en fase de grupos y se espera el futuro de Junior y Nacional para saber si también entran allí o recalan en la Copa Sudamericana.

Lea también: Definidos los rivales de Equidad y Tolima: así fue sorteada la Copa Sudamericana

La fase de grupos empieza el 20 de abril y termina el 17 de mayo. Se jugará en toda las semanas entre esas fechas sin interrupción.



Así fue sorteada la fase de grupos de Copa Libertadores:



Grupo A: Palmeiras (Bra), Defensa y Justicia (Bra), Universitario (Per), Indepediente del Valle o Gremio

Grupo B: Olimpia (Par), Internacional (Bra), Deportivo Táchira (Ven), Always Ready (Bol)



Grupo C: Boca Juniors (Arg), Barcelona (Ecu), The Strongest (Bol), Santos o San Lorenzo

Grupo D: River Plate (Arg), Santa Fe (Arg), Fluminense (Bra), Bolívar o Junior

Grupo E: Sao Paulo (Bra), Racing (Arg), Sporting Cristal (Per), Rentistas (Uru)

Grupo F: Nacional (Uru), Universidad Católica (Chi), Argentinos Junios (Arg), Libertad o Atlético Nacional

Grupo G: Flamengo (Bra), Liga de Quito (Ecu). Vélez Sarsfield (Arg), Unión La Calera (Chi)

Grupo H: Cerro Porteño (Par), Atlético Mineiro (Bra), América de Cali (Col), La Guaira (Ven)