Santa Fe y Cali se benefician: dato las pone en podio de Libertadores

Este jueves 2 de octubre inicia la Copa Libertadores Femenina en Argentina con la presencia de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali que necesitan dar el golpe para poder igualar lo hecho por Atlético Huila que ganó la competencia en el 2018 y desde esa fecha, han pasado siete años con una carencia de títulos.

Vea también: Daniel Muñoz aportó a la primera victoria del Crystal Palace en Conference

Durante esos siete años, Santa Fe y América se han metido a las fases finales disputando la definición del título, pero las perdieron con Corinthians en dos ocasiones y Ferroviária, respectivamente. Además de las presencias en fases finales de las cardenales y de las escarlatas, el Deportivo Cali y Atlético Nacional también han peleado por meterse a las finales.

Justamente, Colombia vive un momento privilegiado en las copas internacionales superando a clubes de Ecuador, de Chile, Paraguay, Venezuela, Uruguay y hasta Argentina con más participaciones en semifinales de la Copa Libertadores. Santa Fe, Cali, Nacional y América de Cali.

Por ahora, Santa Fe y Cali tienen la ilusión de poder meterse a los cuartos de final y para ello tendrán que superar sus respectivos grupos. Las cardenales enfrentarán a Always Ready, Independiente del Valle y a Corinthians, mientras que las caleñas tendrán que medirse con Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.

EL DATO QUE DEJARÍA A SANTA FE Y CALI EN LAS SEMIFINALES

Cali y Santa Fe se benefician por la historia reciente de la Copa Libertadores con la presencia de equipos de Colombia en fases definitivas de la competencia más importante a nivel de clubes en Sudamérica. Y es que, pese a que no ha habido títulos desde el 2018, en las siguientes ediciones siempre hubo una institución colombiana en las semifinales y en tres ocasiones en la final peleando por el título.

Le puede interesar: Nacional tendría primeras seis bajas sensibles para el próximo año

En 2019, América de Cali logró meterse a las semifinales y quedó tercera después de superar a Cerro Porteño. La final fue brasileña entre Corinthians y Ferroviária. Un año después, las escarlatas esta vez sellaron el paso a la final en la que perdieron contra Ferroviária.

2021 fue el año de Independiente Santa Fe que se instaló en la final, pero no pudo dar el golpe ante Corinthians que se quedó con un nuevo título. 2022 encontró la definición del tercer puesto con el clásico vallecaucano. América superó a Deportivo Cali con un holgado 5-0 que permitió que las escarlatas se quedaran con el podio.

Jugando en condición de local, Atlético Nacional disputó la Copa Libertadores en 2023. Santa Fe no pudo pasar de primera ronda y a América las eliminaron en cuartos de final. Las verdolagas pasaron a las semifinales, y quedaron terceras superando a Internacional de Porto Alegre. Por su parte, el año pasado, las cardenales llegaron a la final nuevamente perdiendo contra Corinthians.

LAS DEUDAS PENDIENTES QUE TIENEN LOS EQUIPOS COLOMBIANOS EN LA LIBERTADORES FEMENINA

En esta edición de la Copa Libertadores, Santa Fe tiene una deuda pendiente con el país. Necesitan volver a una final, pero esta vez no puede haber errores ni caídas en la definición del título. Omar Ramírez ha armado un equipo con siete fichajes para dar el golpe en la competencia más importante a nivel de clubes del continente.

Lea también: Internacional no se fía de Borré y quiere a otro delantero colombiano

Por otro lado, el Deportivo Cali, que jugará su cuarta Copa Libertadores necesitará clasificar a una final, algo que ha sido esquivo desde que participa en esta competencia. Ha llegado a semifinales, pero nunca ha podido meterse en la pelea por el título y esta tiene que ser la vencida para las instituciones de Colombia.