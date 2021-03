Santiago 'Sachi' Escobar habló de su cáncer y la selección que casi lo contrata

Uno de los técnicos colombianos que actualmente se destaca en el fútbol del exterior es Santiago 'Sachi' Escobar, quien es recordado por su trasegar en Atlético Nacional y hoy dirige la Universidad Católica de Ecuador en primera división.



El estratega fue noticia hace unos meses tras conocerse el cáncer de próstata que padece, pero su evolución ha sido positiva y dio un buen parte de salud. Además, se refirió a su presente en el fútbol ecuatoriano y algunos detalles sobre la selección de ese país.



"Me siento bien, lógicamente hay un tumor, pero tenemos un buen staff médico. Aquí juega un papel importante la parte mental", señaló en primera medida Escobar sobre su compleja enfermedad en Win Sports.



También reveló que estuvo cerca de llegar a la selección de Ecuador antes de Gustavo Alfaro: "La persona que me trajo a Universidad Católica es el actual presidente de la Federación, pero quizá pesaron los intereses, porque el tío de él es el dueño del club. Quiero en algún momento dirigir una selección porque me he preparado, he estado estudiando y actualizándome".



También ahondó en las diferencias actuales entre Ecuador y Colombia: "Ha habido renovación, Alfaro ha tomado hombres jóvenes del proceso de Jorge Célico y ha encontrado un fútbol rápido, pero con manejo por momentos. Creo que Colombia se fue al extremo de querer modernizar mucho nuestro fútbol y olvidamos nuestras raíces".



"Tenemos que entender que el 10 ya no es ese jugador que solo está para crear, ahora el lateral puede ser ese 10, como Daniel Muñoz y hace años Diego León Osorio, quienes también interiorizaban", subrayó el 'Sachi'.