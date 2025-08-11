Sao Paulo sufre de más contra Nacional: confirman bajas sensibles

La hora ha llegado para poner a prueba a Atlético Nacional en el segundo semestre con caras nuevas como Juan Bauzá y Marlos Moreno, mientras que Facundo Batista, delantero uruguayo no podrá estar por una fractura de tabique sufrida en el juego ante Alianza FC en la última jornada de la Liga BetPlay. Los verdolagas reciben a Sao Paulo en la ida de los octavos de final de la Libertadores y no pueden ceder en casa.

El historial marca la superioridad de Nacional en casa enfrentando a los equipos brasileños y la más recordada tiene que ver con Sao Paulo en 2016 para sellar la clasificación a la final y conseguir la segunda Libertadores en su historia. En este caso, los paulistas no se lo pondrán fácil, pero, infortunadamente para las pretensiones de Hernán Crespo y sus dirigidos, hay varias bajas.

Vea también:

Sao Paulo necesita sumar una victoria en condición de visitante para finalizar la serie en el Estadio MorumBis con más tranquilidad en busca de sellar la clasificación para los cuartos de final y seguir soñando con un posible título. Para el primer sorbo de los octavos, contarán con cinco ausencias de peso.

LAS CINCO BAJAS DE SAO PAULO PARA VISITAR A ATLÉTICO NACIONAL

Para el vibrante juego que abrirá la serie entre colombianos y brasileños, Hernán Crespo sabe que no podrá contar con jugadores de trayectoria y vitales para las pretensiones paulistas. Entre ellos se destaca la ausencia de Oscar y de Jonathan Calleri, referentes en la creación y como goleador.

Además, tampoco podrán estar Ryan Francisco, Wendell y Robert Arboleda. El ecuatoriano era un pilar importante en la zaga defensiva para el Sao Paulo. La idea es que puedan recuperarse para figurar en el segundo encuentro el martes 19 de agosto en Brasil.

Le puede interesar:

La noticia está en que, pese a no estar en condiciones para jugar, Jonathan Calleri acompañó al club para poder aprovechar los entrenamientos, pisar cancha y dar sus primeros piques junto a la supervisión de los fisioterapistas de la institución. Poco a poco se viene recuperando de la lesión de ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

LOS TRES FICHAJES DE SAO PAULO QUE SÍ ESTARÁN

Sin duda alguna, las bajas complican bastante en cada línea, pero, afortunadamente para Hernán Crespo, Sao Paulo pudo inscribir a los tres futbolistas que ficharon y que llegaron recientemente. Uno de ellos que sabe lo que es jugar contra Atlético Nacional como el argentino Juan Ignacio Dinenno.

Lea también:

Hernán Crespo se movió rápidamente y pudo lograr la inscripción de Luan, Gonzalo Tapia, procedente de River Plate y Juan Ignacio Dinenno, que viene en condición de cedido por parte del Cruzeiro. En ese sentido, el argentino puede ser el reemplazo de Jonathan Calleri esperando dar el golpe en condición de visitante en la ida ante Atlético Nacional.