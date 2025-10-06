Sao Paulo Vs Colo Colo EN VIVO HOY 6 de octubre; Copa Libertadores Femenina

Sao Paulo y Colo Colo se enfrentan este lunes 6 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano en partido válido por la fecha 2 del grupo C en a Copa Conmebol Libertadores Femenina 2025.

El duelo entre brasileñas y chilenas genera gran atractivo, teniendo en cuenta que ambas instituciones ganaron en la jornada inaugural.

Sao Paulo hizo valer su condición de favorito al superar con marcador de 2-0 a San Lorenzo.

Por otro lado, Colo Colo se impuso 2-0 a Olimpia de Paraguay.