Sao Paulo Vs Colo Colo EN VIVO HOY 6 de octubre; Copa Libertadores Femenina

Sao Paulo Vs Colo Colo: EN VIVO Copa Libertadores femenina
Lun, 06/10/2025 - 16:13

Sao Paulo y Colo Colo ganaron en la primera fecha del certamen.

Sao Paulo y Colo Colo se enfrentan este lunes 6 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano en partido válido por la fecha 2 del grupo C en a Copa Conmebol Libertadores Femenina 2025.

El duelo entre brasileñas y chilenas genera gran atractivo, teniendo en cuenta que ambas instituciones ganaron en la jornada inaugural.

Sao Paulo hizo valer su condición de favorito al superar con marcador de 2-0 a San Lorenzo. 

Por otro lado, Colo Colo se impuso 2-0 a Olimpia de Paraguay.

El partido entre Sao Paulo y Colo Colo por la fecha 2 de la Copa Conmebol Libertadores se disputa este lunes 6 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por DSports.

