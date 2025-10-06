Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 16:13
Sao Paulo Vs Colo Colo EN VIVO HOY 6 de octubre; Copa Libertadores Femenina
Sao Paulo y Colo Colo ganaron en la primera fecha del certamen.
Sao Paulo y Colo Colo se enfrentan este lunes 6 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano en partido válido por la fecha 2 del grupo C en a Copa Conmebol Libertadores Femenina 2025.
El duelo entre brasileñas y chilenas genera gran atractivo, teniendo en cuenta que ambas instituciones ganaron en la jornada inaugural.
Sao Paulo hizo valer su condición de favorito al superar con marcador de 2-0 a San Lorenzo.
Por otro lado, Colo Colo se impuso 2-0 a Olimpia de Paraguay.
Dia de mais uma decisão pela CONMEBOL Libertadores Feminina! 🇾🇪— São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) October 6, 2025
🆚 Colo-Colo
⏰ 20h (de Brasília)
🏟️ Estádio Nuevo Francisco Urbano
📍 Morón (ARG)#FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/xjDrvayG6B
Sao Paulo Vs Colo Colo EN VIVO: hora y cómo VER la Copa Libertadores
El partido entre Sao Paulo y Colo Colo por la fecha 2 de la Copa Conmebol Libertadores se disputa este lunes 6 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por DSports.
Fuente
Antena 2