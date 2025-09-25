Sao Paulo vs Liga de Quito EN VIVO hora y canal para ver Libertadores

El Sao Paulo afronta el duelo en el Morumbí con la necesidad de reafirmar su buen momento en el Brasileirão y trasladar esa confianza al plano internacional. El Tricolor ha encontrado mayor regularidad en su juego y se apoya en la jerarquía de futbolistas como Lucas Moura, claves en el frente de ataque. El respaldo de su hinchada será un factor determinante para mantener la racha positiva y encarar con seriedad un cruce que exige máxima concentración.

La Liga de Quito llega fortalecida por su rendimiento en la LigaPro y con la ilusión de volver a golpear en territorio brasileño, algo que ya ha conseguido en el pasado. El equipo quiteño ha mostrado solidez defensiva y contundencia en los momentos justos, con jugadores como Jeison Medina y Carlos Gruezo llamados a marcar diferencias. Con un bloque ordenado y experiencia en partidos internacionales, la “U” viaja con la confianza de poder dar pelea y complicar a un rival de peso.