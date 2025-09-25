Sao Paulo vs Liga de Quito EN VIVO hora y canal para ver Libertadores
Sao Paulo recibe a Liga de Quito en lo que será la vuelta por los cuartos de final de la copa Libertadores.
Sao Paulo busca volver a meterse en unas semifinales de copa Libertadores pero enfrente tendrá a un aguerrido Liga de Quito que viene de imponerse 2-0 en la ida. Con el resultado a favor de los visitantes se espera un partido movido e intenso.
El Sao Paulo afronta el duelo en el Morumbí con la necesidad de reafirmar su buen momento en el Brasileirão y trasladar esa confianza al plano internacional. El Tricolor ha encontrado mayor regularidad en su juego y se apoya en la jerarquía de futbolistas como Lucas Moura, claves en el frente de ataque. El respaldo de su hinchada será un factor determinante para mantener la racha positiva y encarar con seriedad un cruce que exige máxima concentración.
La Liga de Quito llega fortalecida por su rendimiento en la LigaPro y con la ilusión de volver a golpear en territorio brasileño, algo que ya ha conseguido en el pasado. El equipo quiteño ha mostrado solidez defensiva y contundencia en los momentos justos, con jugadores como Jeison Medina y Carlos Gruezo llamados a marcar diferencias. Con un bloque ordenado y experiencia en partidos internacionales, la “U” viaja con la confianza de poder dar pelea y complicar a un rival de peso.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Sao Paulo y Liga se podrá ver en vivo por el Plan Premium Disney+ para toda Sudamérica. Se jugará el jueves 25 de septiembre, a las 5:00p.m. (COL, PER, ECU) y 7:00p.m. (ARG, URU, CHI) .