Se acerca la final de Libertadores: Si o si habrá campeón colombiano

Carrascal en Flamengo... ¿Y en Palmeiras?

Uno de los nombres que más ha sonado en el futbol brasilero en este último semestre es el de Jorge Carrascal, el volante colombiano volvió del viejo continente y parece haber encontrado su lugar en el mundo. Después de superar inconvenientes en su llegada se convirtió en una ficha clave de Flamengo y a punta de magia y también sacrificio se ganó un lugar entre los elegidos de Filipe Luis, tanto así que todo apunta a que será titular en la final.

Además su gran conexión con De Arrascaeta ha despertado una ilusión especial en los fanáticos del Mengao, que ven en esa dupla la clave para abrir la difícil defensa de su rival.

En el otro lado está Palmeiras, un equipo muy ordenado y que tiene una de las mejores plantillas de todo el continente, con el fichaje estelar del "Flaco" López, jugador argentino que se ganó su primera convocatoria con la selección gracias a su gran despliegue en el brasileirao y en Libertadores, con Vitor Roque en estado de gracia y un Andreas Pereira que jugará frente a su ex equipo, el conjunto dirigido por Ferreira buscará amargarle la tarde a Flamengo y volver a quedarse con una copa.

La curiosidad va por el lado del campeón colombiano, si bien en este preciso momento no tiene ningún jugador del país inscrito en el torneo, hubo uno que participó en el inicio y de hecho marcó dos goles para Palmeiras en la fase de grupos. Es nada más y nada menos que Richard Ríos, el volante cafetero que ahora juega en Benfica alcanzó a hacer parte de esta plantilla en Libertadores, recordemos que salió del equipo después del Mundial de Clubes que fue a mitad de año, mientras que la copa ya llevaba la mitad, por lo que en caso de que el verdao salga campeón a Ríos se le atribuirá un título más.