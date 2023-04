Nacional de Uruguay trepó este miércoles a la cima del Grupo B de la Copa Libertadores 2023 al derrotar 2-1 a Independiente Medellín en el Gran Parque Central de Montevideo.

La segunda parte comenzó con esta tónica: el DIM más prolijo y con mejor juego; Nacional más vertical y algo más peligroso.

Pero el partido se fue apagando de a poco. Los rojos colombianos no creaban peligro y Nacional parecía conformarse con conservar su ventaja, recostándose sobre su terreno y apretando marcas.

En el último suspiro del encuentro, llegando a los cinco minutos de descuento otorgados y tras una jugada entreverada en el área colombiana, el argentino Noguera, de gran partido, logró rematar al arco y marcar el segundo gol tricolor.

El Parque Central estalló de alegría, pero el festejo se retuvo porque el tanto fue revisado por el VAR luego de airadas protestas de los visitantes por supuesto fuera de juego y mano de jugadores de Nacional. El gol fue de todas maneras validado.

Tras esta situación y después el partido, el jugador Luciano Pons declaró a diferentes medios y se percató de no callarse nada, primero en Sport & Show: “los jueces estaban comprados. Por algo estaba todo el VAR rodeado por gente de Nacional. Ya nos pasó en el primer partido, si no quieren que juguemos avisen y no venimos”.

Ya para FutbolSyS, el delantero del DIM afirmó que “cuando pedíamos el VAR había alguien en el banco de ellos que decía que éramos unos cagones, me dijeron que era el 2º PF, insultó a mi mamá y me dijo que me esperaba en el túnel para pelearme, lo fui a buscar y nunca lo vi”.

Así las cosas, la situación se calienta, pues todavía queda en incógnita si el último gol fue realmente bien validado tal y como lo declaró el VAR.