Segundo Castillo perdió la elegancia y arremetió contra Barcelona: “pretenden que...”

Dos fechas duró el invicto del Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores en un grupo en donde le tocó lidiar con Independiente del Valle, rival que conoce bien y con River Plate antes de enfrentar a Universitario de Deportes que tiene a Jorge Fossati como su nuevo entrenador tras la salida de Fabián Bustos.

Ante Independiente del Valle y River Plate consiguió una victoria y un empate para mantener el invicto y seguir dando golpes en la competencia después de lo hecho en las fases previas en donde dejó de lado a El Nacional y a Corinthians. Segundo Castillo, como ha sido la costumbre estuvo a la altura de la competencia internacional y vistió un traje con tintes negros y grises, además de un corbatín rojo.

La elegancia no se pierde, pero, por la derrota en la Copa Libertadores, y por los cuestionamientos de la prensa, dejó ese estilo que lo rodea y apuntó a que no todo es como lo pintan y como lo quieren vender, especialmente en Ecuador. Además, pidió que no lo sigan comparando con clubes europeos como el Manchester City.

LA EXPLOSIÓN DE SEGUNDO CASTILLO EN LA RUEDA DE PRENSA

Después de la derrota por la mínima, el entrenador de moda por sus pintas y por su buen momento apareció en la rueda de prensa, pero en esta ocasión, desafiando a los periodistas, dado que piensa que están vendiendo a Barcelona de una manera que no es, pues piden mucho del equipo y le exigen que demuestre el mismo nivel de clubes como el Manchester City.

Tomó la palabra y de una vez avisó, “ustedes venden y pretenden que todos los equipos sean el Manchester City, que agarren al rival le manejen la pelota de un campo para otro y el fútbol no es así. A veces el rival neutraliza todos esos detalles”.

Posteriormente, indicó que, “nosotros sí jugamos con triangulaciones, sí generamos acciones de peligro como colectivo, no es que esperamos que Octavio (Rivero) o Janner (Corozo) se lleve a tres jugadores y anote un gol como muchas veces ustedes hacen parecer”.

Por último, le puso cara a la derrota sentenciando que cree que no fue un mal partido, “tuvimos varias acciones para hacer un gol (contra Universitario) pero ahora hay que salir de esto y preparar el siguiente partido”. En el próximo encuentro, el elenco ecuatoriano recibirá la visita de River Plate.