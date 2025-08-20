Serie para el olvido de Edwin Cardona: el pedido de hinchas de Nacional para el futuro

Atlético Nacional se quedó al borde de sellar la clasificación para los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores. En una serie contra Sao Paulo que tuvo de todo y que se definió desde los lanzamientos desde el punto penal, los colombianos cayeron 4-3 con fallos de Matheus Uribe y de Marino Hinestroza.

Sin duda alguna, Edwin Cardona no estuvo en ninguno de los dos partidos. En Medellín, Cardona tuvo la oportunidad de romper los ceros con dos posibilidades de goles gracias a dos penales que esperaban ser determinantes. El primero lo erró y el segundo, apareció la gran participación de Rafael Pires que se salió con la suya. El guardameta de Sao Paulo fue protagonista y en la vuelta también lo fue.

Por su parte, en el juego en el MorumBis, justo después del empate de Atlético Nacional desde el punto penal con Alfredo Morelos, Edwin Cardona le cantó la anotación a Nahuel Ferraresi al frente del árbitro que no dudó en sacar tarjeta amarilla al colombiano que, además de todo, vio la segunda del compromiso.

En ese orden de ideas, en un acto de irresponsabilidad, Edwin Cardona tuvo que dejar el campo de juego de manera prematura y los hinchas llegaron a su límite. De ídolo y referente, a un jugador que dejó dudosas participaciones en estos octavos de final. La mentalidad de los aficionados cambió radicalmente.

EL PEDIDO DE LOS HINCHAS CON EDWIN CARDONA

Dos penales errados y una expulsión demasiado torpe. Edwin Cardona quedó condicionado en Atlético Nacional, pese a ser uno de los referentes, capitanes y jugadores más talentosos del balompié colombiano. Con esto en mente, los aficionados hicieron un llamado de atención al volante ex Selección Colombia.

Varios hinchas utilizaron las redes sociales para recriminarle estas actitudes a Edwin Cardona. Sus dos penales y la expulsión quedaron retratadas. Uno de los aficionados pidió su salida, pese a agradecerle por su trayectoria con el cuadro antioqueño.

Un radical, “gracias, pero que se largue ya” apareció en las redes sociales con un pedido para Edwin Cardona que quedó señalado por los hinchas. Con su experiencia y carrera, se esperaba que en estos momentos complejos, el ‘10’ pudiera dar el golpe para aportar con la clasificación para los cuartos de final.

JAVIER GANDOLFI SOBRE EDWIN CARDONA Y LA SERIE QUE TUVO

Las acciones que condenaron a Edwin Cardona en los dos partidos fueron determinantes para la eliminación. Seguramente si el ‘10’ hubiese marcado, por lo menos uno de los dos penales en la ida, Nacional podía haber sellado la clasificación. Además, en Medellín, tuvieron de todas las opciones posibles para llevarse la victoria y fallaron.

Por esta razón, en una serie en donde no solo Edwin Cardona falló (evidentemente quedó más retratado que otros), Javier Gandolfi expresó su opinión frente al volante, referente de Nacional. Sin embargo, responsabilizó a los demás jugadores por la eliminación.

El entrenador argentino afirmó que, “no es una serie por merecimiento, sino por efectividad y no la tuvimos. Gran parte de la serie hicimos buenas cosas. Nos quedamos con las manos vacías y el balance es positivo hablando de rendimientos, más evolución. Cada uno tendrá su duelo, pero esto es de ganar y perder, pero nos tocó perder y hay que dar vuelta la página".