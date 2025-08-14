Actualizado:
Sonríe Lorenzo: DT de Flamengo confirmó por qué Carrascal es convocado a selección
El delantero colombiano debutó con el 'Mengao' en duelo por Copa Libertadores.
Uno de los futbolistas colombianos que cambió de equipo en este mercado de fichajes fue el volante ofensivo Jorge Carrascal, jugador cartagenero de 27 años que dejó el Dinamo de Moscú para sumarse al Flamengo de Brasil, poderoso club del continente americano que pelea actualmente por el título de Copa Libertadores.
El futbolista, que es un habitual convocado a la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, debutó con la camiseta del ‘Mengao’ en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, donde Carrascal fue suplente, pero ingresó al minuto 72 del partido que terminó con triunfo 1-0 sobre Internacional de Porto Alegre.
DT de Flamengo llenó de elogios a Jorge Carrascal
El entrenador Filipe Luis, habló en rueda de prensa posterior al triunfo del ‘Mengao’ y se refirió entre otras cosas al debut del futbolista colombiano, mencionando que pese a no tener claras chances de gol, es un jugador muy talentoso que lo ubica en un futuro cercano como un ídolo para la hinchada.
“Es cierto que entró en un momento del partido en el que nuestro equipo no dominaba, no le favorecía y terminó desplazándose un poco más de la posición que habíamos planeado inicialmente para él”, empezó diciendo el entrenador.
“Tenemos un jugador muy talentoso en nuestra plantilla, y lo estaremos desarrollando para que se convierta en uno de los favoritos de la afición en los próximos años”, aseguró Filipe Luis.
Las virtudes de Jorge Carrascal explicadas por Filipe Luis
Jorge Carrascal, quien llegó a Flamengo como fichaje estrella a cambio de 12.5 millones de euros, recibe un espaldarazo muy grande por parte de su director técnico, anticipando que seguramente encajará en el equipo por sus grandes virtudes.
“Carrascal encaja perfectamente en la misma posición que Arrascaeta. Pero también me ha dejado claro que puede jugar por fuera, tanto por la derecha como por la izquierda. El jugador se mueve donde se siente cómodo en el campo”, dijo Filipe Luis.
“Claro, acaba de llegar, ha estado en un estado de forma tremendo y casi no ha tenido tiempo de adaptarse. Solo ha entrenado una semana, y no tengo ninguna duda de que mejorará, se entenderá muy bien con sus compañeros y podrá conectar lo mejor posible”, añadió el DT.
