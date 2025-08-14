Sonríe Lorenzo: DT de Flamengo confirmó por qué Carrascal es convocado a selección

DT de Flamengo llenó de elogios a Jorge Carrascal

El entrenador Filipe Luis, habló en rueda de prensa posterior al triunfo del ‘Mengao’ y se refirió entre otras cosas al debut del futbolista colombiano, mencionando que pese a no tener claras chances de gol, es un jugador muy talentoso que lo ubica en un futuro cercano como un ídolo para la hinchada.

“Es cierto que entró en un momento del partido en el que nuestro equipo no dominaba, no le favorecía y terminó desplazándose un poco más de la posición que habíamos planeado inicialmente para él”, empezó diciendo el entrenador.

“Tenemos un jugador muy talentoso en nuestra plantilla, y lo estaremos desarrollando para que se convierta en uno de los favoritos de la afición en los próximos años”, aseguró Filipe Luis.