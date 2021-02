Sorteo Copa Libertadores 2021: fecha, hora, canal de TV y bolilleros

Seis equipos, enfrentados en cruces a partidos de ida y vuelta, darán comienzo a las fases previas de la Copa Libertadores 2021 a partir del 17 de febrero, según el programa del sorteo de este viernes en la sede de la Conmebol, en la ciudad de Luque, afueras de Asunción. El sorteo es este 5 de febrero a las 12pm (hora de Asunción), 10 am (hora de Colombia) y y transmite ESPN.



Las primeros tres cruces serán definidos a través de la tómbola a la que irán Guaraní (PAR), Caracas (VEN), Universidad Católica (ECU), Universidad César Vallejo (PER), Royal Pari (BOL) y el cuarto clasificado de Uruguay aún no definido.



Todo dentro de la Fase 1, que se desarrollará el 17 y el 24 de febrero. Para ello Guaraní, Caracas y Universidad Católica irán en el bolillero 1, mientras que César Vallejo, Royal Pari y Uruguay 4 en el 2.

De los 47 equipos participantes, 6 comenzarán la Fase 1, en la cual se disputarán 3 plazas para la Fase 2, marcada para el 3 y 10 de marzo, con 16 equipos, incluidos los tres de la eliminatoria precedente, a los que se conocerán como E1, E2 y E3.



A los mismos se sumarán "13 equipos clasificados, establecidos de la siguiente manera: Brasil (2), Colombia (2), Chile (2) y 1 equipo de las restantes 7 asociaciones", explicó la Conmebol una nota de prensa.



La máxima autoridad del fútbol sudamericano informó que los 16 equipos disputarán partidos de ida y vuelta, distribuidos en 8 llaves, establecidas mediante sorteo, y cuyas ubicaciones en los bolilleros han sido definidas en base al ránking de clubes.



En base a esos criterios, los emparejamientos de la Fase 2 (3 y 10 de marzo) surgirán de un sorteo en que en el bolillero 1 estarán Atlético Nacional (COL), Libertad (PAR), San Lorenzo (ARG), Indep. del Valle (ECU), Junior (COL), Bolívar (BOL), Deportivo Lara (VEN) y Ayacucho (PER).



Y en la bola 2: Brasil 7, Brasil 8, Chile 3, Chile 3, Uruguay 3, E1, E2 y E3, consignados de esa forma al no definirse aún a los clubes de esos países y en referencia a los tres cupos de la ronda de partida.

Los ocho clubes clasificados entrarán en la Fase 3, programada del 17 de marzo al 14 de abril, a través de otro sorteo en el que se definirán los cruces y los cuatro ganadores de los mismos avanzarán a la fase de grupos con la denominación de G1, G2, G3 y G4.



En contrapartida, los cuatro perdedores de la Fase se clasificarán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, torneo de clubes de segundo orden de Sudamérica.



La fase de grupos, en la que comenzará su andadura el flamante campeón de la edición 2020, el Palmeiras de Brasil, se desarrollará a partir del 21 de abril y el calendario debe ser establecido en los primeros días de ese mes.