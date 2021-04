Teo Gutiérrez despertó la polémica con un mensaje antes del Junior vs River Plate

Para 'Teo', hay dos clubes que lleva siempre en sus afectos y el primero es Junior, luego le sigue River. Sin embargo, este mensaje no cayó para nada bien en los hinchas del 'Tiburón' que lo interpretaron como antiprofesional porque ahora el atacante está en el conjunto de 'Curramba'. Incluso, dijeron que la obligación es ganar y marcar la diferencia.

No obstante, como Gutiérrez no jugará el encuentro porque no pudo recuperarse en su totalidad, Junior espera poderlo tener prontamente de cara al partido de vuelta cuando los dos clubes se enfrenten en el Metropolitano de Barranquilla.

Hay que recordar que Junior empató 1-1 de local en su primera salida en los grupos de la Libertadores, es decir que necesita sí o sí buscar una victoria o rescatar una unidad para mantenerse en la lucha por estar en los octavos de final.