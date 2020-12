Tévez contó por qué Villa cobró el penal ante Racing en la Libertadores

Después de la anotación del colombiano Sebastián Villa en el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Boca Junios y Racing Club, el referente del cuadro ‘Xeneize’ Carlos Tévez, expresó ante las cámaras de ESPN el por qué Villa fue el encargado de darle la ventaja a Boca.



“Yo ayer (martes) pateé tres penales que me los atajó Esteban (Andrada). Y cuando Sebastián me lo pide, yo no estaba confiado. Él, sí lo estaba porque había convertido tres goles y me pareció justo que él lo ejecutara", comentó el ‘Apache’ Tévez.



A parte de esas declaraciones, el argentino expresó que el equipo de ‘Xeneize’ había salido golpeado por la derrota sufrida en el Cilindro de Avellaneda, por lo que el equipo debía tener el espíritu ganador para remontar el marcador adverso.



“Era más psicológico que otra cosa. Sabíamos que teníamos que presionar, no podíamos jugar a esperar. Salió el Boca que queremos todos", comentó el experimentado delantero.



Hay que recordar que Boca Juniors con la victoria conseguida, deberá enfrentar a Santos de Brasil por la semifinal de la Copa Libertadores donde el club de Miguel Ángel Russo espera volver alzar el trofeo luego de 13 años sin saber lo que es ganar el campeonato más preciado de Sudamérica.