Tres colombianos aún están en busca de la gloria continental en Libertadores

Carrascal y Vergara, frente a frente en una final adelantada

El duelo entre Flamengo y Racing promete ser el más atractivo de las semifinales. El equipo brasileño llega con la etiqueta de favorito tras eliminar a Estudiantes de La Plata, en una serie que se definió desde los once metros. Aunque Jorge Carrascal no fue titular, sí anotó su penal en la tanda y se ganó elogios por su temperamento en un Maracaná encendido.

En el otro lado estará Duván Vergara, quien ha tenido participaciones intermitentes con Racing, pero mantiene la confianza del técnico. El colombiano jugó minutos en la ida frente a Vélez y fue parte del plantel que clasificó con dos victorias por 1-0.

El primer capítulo de este duelo se jugará el miércoles 22 de octubre a las 7:30 p.m. hora colombiana en el mítico Maracaná, escenario que verá un choque con sabor a final adelantada.