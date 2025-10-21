Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 17:22
Tres colombianos aún están en busca de la gloria continental en Libertadores
Todavía quedan tres representantes de Colombia en Copa Libertadores.
La Copa Libertadores entra en su recta final y solo cuatro equipos siguen en carrera por el título, Flamengo, Racing, Liga de Quito y Palmeiras. Aunque el fútbol colombiano ya no tiene representantes a nivel de clubes ya que Atlético Nacional cayó en octavos ante Sao Paulo, tres jugadores del país mantienen viva la bandera en el torneo más importante del continente.
Se trata de Jorge Carrascal, Duván Vergara y Jeisson Medina, tres futbolistas que buscarán seguir escribiendo historia en las semifinales del certamen.
Carrascal y Vergara, frente a frente en una final adelantada
El duelo entre Flamengo y Racing promete ser el más atractivo de las semifinales. El equipo brasileño llega con la etiqueta de favorito tras eliminar a Estudiantes de La Plata, en una serie que se definió desde los once metros. Aunque Jorge Carrascal no fue titular, sí anotó su penal en la tanda y se ganó elogios por su temperamento en un Maracaná encendido.
En el otro lado estará Duván Vergara, quien ha tenido participaciones intermitentes con Racing, pero mantiene la confianza del técnico. El colombiano jugó minutos en la ida frente a Vélez y fue parte del plantel que clasificó con dos victorias por 1-0.
El primer capítulo de este duelo se jugará el miércoles 22 de octubre a las 7:30 p.m. hora colombiana en el mítico Maracaná, escenario que verá un choque con sabor a final adelantada.
Medina y Liga, la revelación que desafía a Palmeiras
Entre las sorpresas del torneo está Liga de Quito, que ha mostrado jerarquía y carácter en cada fase. El héroe más reciente fue Jeison Medina, autor del gol decisivo en la victoria 0-1 sobre Sao Paulo en el Morumbí, resultado que selló el pase de los ecuatorianos a semifinales.
Ahora, el conjunto quiteño enfrentará a Palmeiras, uno de los grandes favoritos desde el inicio de la Libertadores. El partido de ida será el jueves 23 de octubre a las 7:30 p.m. hora colombiana en Quito, donde los locales buscarán dar otro golpe y mantener viva su sueño continental.
Con tres colombianos aún en carrera, la Copa Libertadores 2025 sigue teniendo acento tricolor, aunque esta vez las esperanzas estén repartidas en distintas camisetas.
Fuente
Antena 2