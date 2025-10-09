Universidad de Chile vs Cali EN VIVO, 9 de octubre: hora y canal Copa Libertadores Femenina

Llegó la hora definitiva para el Deportivo Cali y para el Fútbol Profesional Colombiano con el Cali que es la única institución de Colombia que sigue vigente en la pelea por el título. Independiente Santa Fe quedó eliminada tras perder contra Corinthians y la responsabilidad le queda al club azucarero.

Y es que, el Deportivo Cali tiene la deuda pendiente de meterse a una final en la Copa Libertadores que es lo que se ha hecho esquivo durante los últimos años. Santa Fe no pudo y ahora les tocará a las campeonas de Colombia hace unas semanas.

El Deportivo Cali necesita sí o sí ganar o empatar para quedarse con la clasificación y para no correr riesgo con la posibilidad de seguir en la pelea. Las azucareras suman cuatro unidades y le sacan dos puntos a Libertad y a Universidad de Chile. En ese sentido, la única manera de quedar eliminadas es si las verdiblancas pierden con las chilenas y que salga alguna ganadora del juego entre paraguayas y uruguayas en simultáneo.

La Universidad de Chile puede sellar la clasificación si empata y en el juego con Libertad y Nacional igualen, o bien, si las australes suman de a tres. Esos son los escenarios para sellar la clasificación.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER UNIVERSIDAD DE CHILE VS DEPORTIVO CALI EN LA TERCERA FECHA DE LA COPA LIBERTADORES FEMENINA ESTE JUEVES 9 DE OCTUBRE

El partido entre la Universidad de Chile y Deportivo Cali será definitivo para la clasificación de los dos clubes. Las chilenas y las colombianas se medirán en la tercera fecha. El juego se podrá ver por Win Sports y Pluto TV a partir de las 2 de la tarde en hora de Colombia.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.