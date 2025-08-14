Universitario vs Palmeiras EN VIVO, 14 de agosto: hora y canal para ver Libertadores

Llegan los momentos de la definición en la Copa Libertadores en los octavos de final. Universitario de Deportes recibe la visita de Palmeiras en un vibrante duelo en busca de obtener un buen resultado para definir todo en suelo brasileño. El primer sorbo de la serie será en el Estadio Monumental de la U.

Para este choque, Universitario clasificó como segundo de su grupo en el que enfrentó a River Plate, Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil. Además, es colíder de la Liga de Perú, igualando con Sporting Cristal en la parte alta de la tabla de posiciones con 13 unidades.

Por su parte, Palmeiras selló su paso a los octavos de final como líder de su zona en donde tuvo que lidiar con Cerro Porteño, Bolívar y Sporting Cristal. El elenco paulista es el único equipo de esta fase en ganar los seis partidos disputados en grupos y espera seguir respetando su invicto y puntaje perfecto en esta serie.

Además, Palmeiras es tercero en el Brasileirao, pero para este choque contará con la sensible baja de Richard Ríos que salió de la institución y firmó contrato con el Benfica de Portugal.

UNIVERSITARIO DE DEPORTES VS PALMEIRAS EN VIVO 14 DE AGOSTO: HORA Y CANAL PARA VER LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

El primer sorbo de la serie tendrá lugar en Perú en el Estadio Monumental de la U. Universitario recibe a Palmeiras con la necesidad de dejar un buen resultado para no peligrar en suelo brasileño en la vuelta. El partido se podrá ver a partir de las 7:30 P.M. y será televisado por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.