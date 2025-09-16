Vélez tomó inesperada decisión con Álvaro Montero para la Libertadores

Este martes 16 de septiembre se juega en Liniers el partido entre Vélez Sarsfield y Racing Club de Avellaneda por la ida de cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, siendo posiblemente la serie más pareja de esta instancia.

El Fortín, a través de sus redes sociales, dio a conocer el pasado lunes en la noche a su lista de convocados para este encuentro, y allí hay una novedad. Todo indica que el entrenador Guillermo Barros Schelotto ya se decantó por un portero.

Cabe recordar que Álvaro Montero viene de debutar el pasado viernes ante Huracán debido a la lesión del golero Tomás Marchiori. En ese juego, el portero colombiano tuvo una actuación rescatable, y gracia a ella se especuló con que podría ser inicialista por Libertadores.

Vélez: ¿Marchiori o Montero?, ¿quién será el titular contra Racing?

Pues bien, hubo una decisión inesperada en el club de Liniers, y todo indica que, pese a la buena presentación del colombiano el pasado viernes, Tomás Marchiori será el titular de Vélez Sarsfield ante Racing.