Vélez tomó inesperada decisión con Álvaro Montero para la Libertadores
El guajiro viene de debutar el pasado viernes con El Fortín.
Este martes 16 de septiembre se juega en Liniers el partido entre Vélez Sarsfield y Racing Club de Avellaneda por la ida de cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, siendo posiblemente la serie más pareja de esta instancia.
El Fortín, a través de sus redes sociales, dio a conocer el pasado lunes en la noche a su lista de convocados para este encuentro, y allí hay una novedad. Todo indica que el entrenador Guillermo Barros Schelotto ya se decantó por un portero.
Cabe recordar que Álvaro Montero viene de debutar el pasado viernes ante Huracán debido a la lesión del golero Tomás Marchiori. En ese juego, el portero colombiano tuvo una actuación rescatable, y gracia a ella se especuló con que podría ser inicialista por Libertadores.
Vélez: ¿Marchiori o Montero?, ¿quién será el titular contra Racing?
Pues bien, hubo una decisión inesperada en el club de Liniers, y todo indica que, pese a la buena presentación del colombiano el pasado viernes, Tomás Marchiori será el titular de Vélez Sarsfield ante Racing.
En ese caso, Álvaro Montero -quien fue convocado- iría nuevamente al banquillo de Vélez Sarsfield, pues Marchiori se habría recuperado satisfactoriamente y por ende no tendría inconvenientes en atajar este martes.
Así las cosas, el portero colombiano vuelve a su realidad, pues él fue llevado a Vélez Sarsfield como suplente, y contra Racing completará su décimo partido en el banquillo, más allá de que en uno de ellos -el pasado- entró en remplazo de Marchiori por lesión.
Hora de Vélez vs Racing y posible rival en semifinales
El juego entre Vélez y Racing de este martes 16 de septiembre se disputará en el estadio José Amalfitani a partir de las 19:00 (hora local). La vuelta será el próximo martes 23 en horario similar. El ganador de la serie se enfrentará con el equipo que avance entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.
Nuestros convocados para mañana 🫡💪🏼#JuegaVélez pic.twitter.com/wwUoJvmDgk— Vélez Sarsfield (@Velez) September 15, 2025
