Vélez vs Racing en la Copa Libertadores
Antena 2
Copa Libertadores
Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 16:17

Vélez vs Racing EN VIVO 16 de septiembre: hora y canal para la Libertadores

Se disputa la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vélez recibe en la jornada de este martes a Racing para cumplir con la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Este compromiso estará sin público, medida que tomó la Conmebol para proteger la seguridad de los aficionados tras los últimos hechos ocurridos.

El encuentro se vive en el estadio José Amalfitani.

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 18:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00

