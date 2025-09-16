Vélez recibe en la jornada de este martes a Racing para cumplir con la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Este compromiso estará sin público, medida que tomó la Conmebol para proteger la seguridad de los aficionados tras los últimos hechos ocurridos.

El encuentro se vive en el estadio José Amalfitani.

Siga Vélez vs Racing EN VIVO 16 de septiembre: hora y canal para la Libertadores

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 18:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00